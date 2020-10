Ukendt land: I F1 er det svært

For en måned siden slap Formel 1 godt fra første møde nogensinde med Mugello-banen med et decideret actionbrag.

Forude venter fire løb på stribe på baner, hvor der ikke har været kørt i hybridæraen.

Ukendt land ikke mindst for et team som Haas, men uden den omfattende mængde data, som holdene normalt bruger til at forberede en grandprix-weekend med, er der håb om mere uforudsigelige resultater; i hvert på placeringerne efter Mercedes ...

I dette spil har topholdene dog stadig fordelen.

- Du kan lave simulationer ud fra banen, men du har ikke noget rigtig data at bygge det op med.

- Mange af de større teams har meget bedre simulationsværktøjer, og nogle af dem har måske rigtige data fra banen. Et mindre team som os uden de samme ressourcer har en ulempe ved nye baner, siger Kevin Magnussen.

Den danske Haas-kører har forberedt sig i simulatoren hos Dallara. Tidligere lånte teamet Ferraris, men har nu opbygget sin egen.

Herudover er der studeret tv-billeder fra andre serier, men Magnussen er ikke typen, som kører omgang efter omgang på sin Playstation hjemme i stuen.

- Man kan bruge det, hvis man overhovedet ikke kender banen. Hvis du aldrig har set billeder eller tv fra den. Så ved man ikke, hvor svingene drejer og har ingen rytme for banen, men derudover føler jeg ikke, at Playstation giver ret meget. Jeg vil hellere se på onboard-videoer fra en rigtig bil, der har kørt i virkeligheden.

F1's corona-ændrede kalender byder på hele fem nye baner. En udfordring for kørerne, men en de holder af. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Træningerne betyder mere end normalt, når køreren ikke kender banen, og teamet på forhånd har mindre kvalificerede gæt på det rigtige setup end til dagligt.

- I Formel 1 er det svært, for du skal både finde den rigtige kørestil, men også have det bedste ud af bilen. Når man ikke er helt på toppen kørestilsmæssigt og stadig prøver ting af, kan det være svært at vide, hvilken retning man skal gå med setuppet.

- På baner, du kender, har du kørestilen på plads mere eller mindre. Selvfølgelig ændrer du, som der kommer mere greb eller med nye biler fra år til år, men det er mindre, end når du starter helt fra bunden og skal lære en ny bane. Der prøver du meget af for at finde den optimale kørestil, og det kan være svært at ramme setuppet samtidigt, siger Magnussen.

I Tyrkiet og på Nürburing har man kørt F1 i det seneste årti, men med markant anderledes biler så kun de allermest basale ting kan videreføres.

- Som hvis banen er meget ujævn, og du starter med lidt højere ridehøjde i setuppet, så du ikke kører ud af pitten og bumler og bamler derudaf. Men det er ikke for alvor afgørende for setuppet. Der er større og vigtigere spørgsmål, som du ikke får svar på, før du kører på den, siger danskeren.

Fire 'nye' på stribe

Nürburgring: Den gamle nordsløjfe var i 1976 scenen for Niki Laudas ikoniske ulykke senest foreviget i Hollywood-blockbusteren ‘Rush’. Der blev aldrig kørt Formel 1 igen i det oprindelige ‘grønne helvede’.

Fra 1984 stod en ny, moderne og noget kortere bane klar, GP-strecke, hvor der blev kørt af flere omgange - senest i 2013. Her vandt Sebastian Vettel med Lotus-duoen på Kimi Räikkönen og Romain Grosjean på podiets næste trin.

Området byder på mikroklima, fordi det ligger i 300-600 meters højde i Eifel-bjergene. Besøget i weekenden bliver en kold omgang.

Egentlig skulle der have været kørt Formel 1 på Nürburgring i 2015 og igen i 2017, men arrangørerne kunne ikke få økonomien til at hænge sammen. Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix

Portimão: Autodromo Internacional do Algarve er mere kendt for motorcykel-entusiaster, men flere Formel 1-teams har testet der, og vintertest var henlagt der i 2008-09.

Et moderne anlæg, som der generelt tales varmt om.

Ligger ved den portugisiske sydkyst tæt på, hvor Ayrton Senna i sin tid havde europæisk base.

Formel 1 testede på Portimão på Algarve i 2008 og 2009. Her ses Timo Glock (Toyota) og Sebastien Buemi (Toro Rosso). Foto: Jose Manuel Ribeiro/Ritzau Scanpix

Imola: 27 gange - senest i 2006 - har Formel 1 gæstet banen, som Kevin Magnussen altid har drømt om at køre på. I 1980 som Italiens Grand Prix - der normalt køres på Monza - og ellers som San Marinos Grand Prix, om end banen ligger i Italien mellem den lille republik og Bologna.

Den vil for altid bliver husket som stedet, hvor Roland Ratzenberger og Ayrton Senna i 1994 mistede livet i samme weekend.

Årets udgave bliver helt særlig og et forsøg, da man afvikler grandprixet på kun to dage og med kun en forberedende træning mod de sædvanlige tre.

Formel 1 gæstede senest Imola i 2006, hvor Michael Schumacher vandt for Ferrari. Foto: Max Rossi/Ritzau Scanpix

Istanbul Park: Banen øst for Tyrkiets største by var vært for F1-grandprixer fra 2005-2011. Den lokale opbakning var ikke tilstrækkelig, og staten trak støtten.

Berømt for crashet mellem Red Bull-duoen Sebastian Vettel og Mark Webber i 2010, hvor tyskeren udgik, og teamet smed en potentiel 1-2.

De gamle kørere glæder sig til at komme tilbage, for her er tale om et Hermann Tilke-design, som de rent faktisk elsker. Blandt de nuværende kørere har Kimi Räikkönen (2005), Lewis Hamilton (2010) og Sebastian Vettel (2011) vundet her.

Sebastian Vettel leder efter et lift tilbage til pitten efter sit kontroversielle sammenstød med teamkollega Mark Webber i 2010. Foto: Thanassis Stavrakis/Ritzau Scanpix

