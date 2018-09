Underskrevet: Kevin scorer flerårig kontrakt med Haas

Oven på en fornem anden sæson for det amerikanske Haas F1 Team har en forlængelse af Kevin Magnussens kontrakt været ventet i månedsvis. Eneste spørgsmål har været, hvorvidt teamet ville nøjes med at indfri sin option på danskerens arbejdskraft eller indgå en ny kontrakt.

Haas F1 Team forlænger med både Kevin Magnussen og Romain Grosjean, meddeler teamet.

- Helt fra begyndelsen havde vi brug for erfarne kørere til at fremskynde udviklingen af vores bil og team, og vi har to meget gode og erfarne kørere i Romain Grosjean og Kevin Magnussen. Vi har forbedret os mærkbart fra sidste år til i år, så det var en temmelig ligetil beslutning at beholde begge to, siger teamchef Günther Steiner.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om en ny flerårig aftale for 2019 og 2020 til danskeren, hvor teamet har option på 2021.

Dermed er Kevin Magnussens eksistens i Formel 1 sikret frem til den eksistentielle sæson, hvor der venter en mindre revolution. 2021 byder både på markante regelændringer samt nye kommercielle aftaler mellem sportens ejere Liberty Media og holdene.

Samtlige nuværende køreraftaler på tværs af holdene gælder kun til og med 2020; alle parter lurepasser for at se i, hvilken retning sporten går hen.

De nuværende kørere fortsætter hos hos Gene Haas' team i 2019. Foto: Jan Sommer

Efter en skrækkelig start på 2018 med ingen point og alt for mange crashes har der været sat spørgsmålstegn ved Romain Grosjeans fremtid på teamet, og med Haas' overraskende styrke har det ikke skortet på bejlere hos teamchef Günther Steiner.

Men som Ekstra Bladet ofte har beskrevet er teamledelsen mere loyale, end folk er flest i Formel 1. Franskmanden fik lang snor, fordi han tidligere har båret teamet, og fra sommer genfandt sin vante form. Romain Grosjean fik derfor også sin aftale forlænget.

Man må dog formode, at de nye kontrakter udjævner lønforskellene på hos Haas-kørerne. Med et omfattende bonusprogram tjener Romain Grosjean efter sigende tre-fire gange så meget som Kevin Magnussen, der i år alt af afhængigt af point og teamets placering i konstruktør-VM tjener omkring 15 millioner kroner.

De nye aftaler skulle minde mere om hinanden - lige løn for lige arbejde - og de er forhandlet på plads af samme mand. Både Kevin Magnussen og Romain Grosjean har Martin Reiss som rådgiver.

Martin Reiss har fra sommeren 2018 været Kevin Magnussens internationale rådgiver. Han har i årevis arbejdet sammen med Romain Grosjean. Foto: Jan Sommer

Kevin Magnussen er naturligvis glad for at have sin fremtid på plads, underskrevet og offentliggjort.

- Jeg har aldrig været i en bedre situation, end jeg er i her hos Haas F1 Team. Det er et team fyldt med racers, og vi stræber alle efter det samme. Der er ingen bureaukrati, og alt er meget ligetil. Gene Haas (Teamejeren, red.) går op i effektivitet og sammen med Günther Steiner har han skabt et meget effektivt miljø, som får det bedste ud af folk.

- Vi tror og stoler alle på hinanden, og derfor har vi opnået så meget, som vi har, siger danskeren.

