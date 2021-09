Undersøger bizart crash: Taknemmelig for at være i live

Størstedelen af Formel 1’s spektakulære ulykker foregår ved høj hastighed, hvor kørerne igen og igen takket være kæmpe fremskridt inden for bilernes sikkerhed kan gå derfra.

Tænk blot på Romain Grosjeans ulykke sidste år i Bahrain …

Luftbårne F1-racere er et sjældent syn, og det gør søndagens episode på Monza endnu mere bizar, at Max Verstappen blev katapulteret op i luften og henover Lewis Hamiltons Mercedes ved relativ lav hastighed.

De store pølsekerbs spillede en rolle, om end løbschefen Michael Masi efterfølgende understregede, at det ikke burde være tilfældet. For mange andre kørere tog turen henover eller venstre omkring dem, hvis de ikke formåede at holde sig på banen gennem chikanen.

Men det internationale motorsportsforbund, FIA, har indledt en undersøgelse af ulykken.

- Episoder, som er anderledes. De behøver ikke nødvendigvis at have højre G-påvirkninger, men som er usædvanlige. Dem ser vores sikkerhedsafdeling på i detaljer og prøver at lære af dem, sagde Michael Masi efter løbet.

- Sådan er mange af de sikkerhedstiltag, vi har i dag, kommet til verden og vil fortsætte med at udvikle sig i fremtiden.

- Vi har allerede samlet alle relevante data, fotografier og så videre, som går videre til vores sikkerhedsafdeling, siger Masi.

Siden 2018 har Formel 1-bilerne været udstyret med ekstra cockpitsikkerhed, den såkaldte ‘halo’ eller glorie over kørernes hoved.

Kørerne var dengang delt over beslutningen om at indføre den.

Luftbårne F1-biler er en sjældenhed. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Dækket rørte Hamiltons hjelm, men haloen tog det meste vægten. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Luftindtaget tog også sin del af vægten af Red Bull-raceren. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Denne gang udgik begge kørere, mens Lewis Hamilton på Silverstone var i stand til at fortsætte, selv om han var skyld i ulykken dengang. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Lewis Hamilton var en af de oprindelige modstandere, men blev overbevist allerede i 2017, da FIA viste kørerne en analyse af, hvor mange skæbnesvangre ulykker en halo kunne have afværget.

Haloen viste sit værd allerede på Spa i 2018 på Charles Leclercs Alfa Romeo, mens den sidste år også var yderst nyttig i en F2-ulykke i Barcelona samt ikke mindst under Romain Grosjeans voldsomme Bahrain-crash.

Søndag på Monza var Lewis Hamilton overbevist om, at sikkerhedsbøjlen reddede hans liv, så hjelmen ikke fik fuld kontakt med Verstappens baghjul og vægten af Red Bull-raceren.

- Jeg tror aldrig, at jeg er blevet ramt på hovedet af en bil. Og det var lidt af et chok for mig, for hvis du ser på billederne, er mit hoved virkelig bøjet ret langt fremad, sagde Lewis Hamilton på sin pressebriefing.

- Jeg har kørt racerløb i lang, lang tid. Jeg er så taknemmelig over, at jeg stadig er her, jeg føler mig velsignet over, at nogen helt tydeligt holdt hånden over mig i dag.

- Tak gud for haloen, som i sidste ende reddede mig og min nakke, siger han.

Den syvdobbelte verdensmester fik skylden og ti sekunders straf, da han og Verstappen på Silverstone senest kørte sammen.

Stewards mente denne gang, at Verstappen bar tilstrækkelig skyld til at blive straffet. Idet han udgik, udløser det tre strafplaceringer på gridden om to uger i Rusland.

Mercedes-stjernen bifaldt beslutningen fra stewards.

- Jeg synes, det sætter en vigtig præcedens fremadrettet for kørernes sikkerhed, at det er strenge regler, siger han.

Først i løbet trak Hamilton sig i en lignende situation, hvor Verstappen var foran ham ind i svinget. Da de crashede denne gang, var Hamilton lige kommet ud af pitten, så Verstappen gik efter overhalingen vel vidende, at det formentlig var eneste chance, han fik.

Ifølge Hamilton var visse kørere sluppet af sted med kontroversielle uheld tidligere, uden at domme fra stewards havde gjort noget for at modvirke det.

- Det her vil fortsætte, indtil det kræves, at vi lærer af vores scenarier på banen, og for mit vedkommende har jeg ikke en historik med disse episoder. I sidste ende; når man slipper af sted med sådanne ting, er det nemt bare at gøre det igen, siger han.

