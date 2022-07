Undersøger racistiske fans

Publikum har fået negativ fokus i forbindelse med weekendens østrigske Formel 1-grandprix på Red Bull Ring i Spielberg, og det får nu Formel 1 til at reagere.

Således vil man sætte en efterforskning i gang for at komme til bunds i sager om chikane af nogle tilskuere.

På sociale medier er der klager over sexistiske, racistiske og homofobiske råb ved arrangementet.

- Vi er blevet gjort opmærksom på, at nogle fans har været genstand for fuldstændig uacceptable kommentarer fra andre ved begivenheden, lyder det i en erklæring fra Formel 1 ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi har taget dette op med promotoren og sikkerhedsfolkene og vil tale med dem, der har rapporteret om disse hændelser, og tager dette meget alvorligt.

- Denne form for adfærd er uacceptabel og vil ikke blive tolereret, alle fans bør behandles med respekt, lyder det i fortsættelsen.

Det anslås, at 50.000 hollandske fans i orange t-shirts er kommet til Spielberg for at støtte verdensmesteren, Max Verstappen, der kører for Red Bull.

Det fik Mercedes-konkurrenten Lewis Hamilton at mærke under fredagens kvalifikation, hvor hollandske fans jublede, da han kørte galt. Uheldet skete tæt på tribuner fyldt med hollandske fans.

Hamilton var efterfølgende rystet.

- Jeg gik gennem en masse ting i det uheld, men at høre (folk juble, red.) bagefter er ikke noget, jeg kan acceptere. Uanset hvad, sagde den syvdobbelte verdensmester Lewis Hamilton til BBC.

- En kører kunne være kommet på hospitalet. Er det noget, du vil juble over, siger han.

Søndagens grandprix begynder klokken 15.