Unge Schumacher debuterer i F1-racer

Det er blot seks og et halvt år siden, at Michael Schumacher for sidste gang sad i en Formel 1-racer.

Siden har skæbnen været hård ved den bedste Formel 1-kører gennem tiderne, der efter en skiulykke godt et år senere fik omfattende hjerneskader og ikke siden har vist sig offentligt.

Det har sønnike Mick til gengæld - og i næste uge kommer han endda til det på den helt store scene.

Her hopper den 20-årige tysker nemlig i den ypperste af Ferraris mange racerbiler: Formel 1-raceren SF-90.

Det skriver flere internationale Formel 1-medier, mens Ferrari endnu ikke har bekræftet noget.

Ferrari-debuten sker efter planen i Bahrain, når Formel 1-feltet har to testdage efter weekendens grandprix samme sted.

Her debuterer Mick Schumacher først i Formel 2, inden han efter planen tirsdag for første gang sætter sig i en moderne Formel 1-racer. Dagen efter får han chancen i Alfa Romeo, der er Ferraris udviklingshold.

Schumacher har en enkelt gang prøvet kræfter med en bil fra motorsportens kongeklasse, da han for et par år siden kørte sin fars gamle Benetton-racer på Spa, hvor Schumacher senior både debuterede og senere tog sin første sejr.

Mick Schumacher har taget turen fra Formel 4, Formel 2000 og senest Formel 3, hvor han sidste år vandt mesterskabet for de europæiske kørere og derefter blev akademi-kører for Ferrari.

