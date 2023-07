Unødvendig brøler: - Ja, en kørefejl

FRANCORCHAMPS (Ekstra Bladet): Frederik Vestis (Prema) mesterskabsdrømme led et knæk, da den Mercedes-støttede dansker unødvendigt smed føringen i Formel 2-mesterskabet til sin værste rival, Théo Pouchaire (ART).

Franskmanden blev toer og fører nu for første gang siden foråret, mens den 21-årige dansker slet ikke nåede frem til sin startplacering som toer.

Hvis han indvendigt var knust, skjulte han det godt. Mest af alt var han frustreret over brøleren.

- Vi kom ud på helt nye dæk, og banen var stadig våd. Fokus var bare på at køre og bremse. Jeg låser højre forhjul, og da jeg slipper bremsen, har jeg stadig en lille smule gas på. Med 660 hestekræfter snurrer bilen bare rundt. Så ja, en kørefejl var det, siger han til Ekstra Bladet.

Frederik Vesti skulle have startet hovedløbet som toer, men kørte galt på vej til gridden på den fugtige bane. Foto: Joe Portlock/Getty Images

- Jeg tror, at alle kørere ville slippe bremsen, når hjulene låser. Så det var bare ærgerligt, at der ikke var greb til baghjulene.

Stadig gode chancer

Med tre afdelinger tilbage er det langtfra gameover. Prema og Vesti-klanen var glade over at se Alpine-junioren Jack Doohan (Virtuosi) vinde, så Pouchaire kun er 12 point foran.

39 point er maksimumscore i hver afdeling; ergo er intet afgjort.

- Vi har stadig gode chancer i mesterskabet, så jeg er stadig meget optimistisk. Men det er selvfølgelig en frustrerende følelse at vide, at man har givet point til sin konkurrent, som var helt udnødvendigt.

- Jeg mister mange point på en dækopvarmning, som får store konsekvenser, men ingen betydning har for racet. Så det er meget frustrerende.

Bahrain var værre

Frederik Vesti har tidligere rejst sig fra en nedtur en gang i den her sæson. Sæsonpremieren var skrækkelig både med en straf og ingen point.

- Bahrain var meget mere frustrerende. Det her er en fejl, som er så lille, men med så store konsekvenser. Min fineste opgave nu er at glemme det så hurtigt som muligt. Jeg kan ikke lære noget af det her. Det var en kørefejl, som kommer til at ske en af tusind gange.

- Jeg skal bare videre så hurtigt som muligt, holde noget ferie og finde tilbage til der, hvor jeg ved, at jeg er allerbedst. Og så komme tilbage i Zandvoort, siger Vesti.

Både han og Prema-teamet har en god fornemmelse før afdelingerne i Holland og Italien, der køres efter sommerpausen.

I Belgien bekræftede Vesti også, hvad Ekstra Bladet skrev for tre uger siden: At han kører første træning for Mercedes til Mexicos Grand Prix.