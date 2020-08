Usikker grund: På bossen nåde

Haas-teamet fortsætter i fem år, men selv tæt ved kontraktudløb er der ingen garantier for, at det bliver med Kevin Magnussen som kører

Første forhindring for Kevin Magnussens fremtid i Formel 1 blev forceret, da Gene Haas i sidste uge satte sin underskrift på den nye kommercielle aftale og dermed forpligter sig til at stille med et team fra 2021-2015.

- Det er også en fed nyhed for mig. Jeg er glad for, at teamet består og håber på nogle gode tider fremover, og at jeg er en del af den fremtid, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Hvad betyder de fem år for dig?

- Hvem ved? Sjældent at man kigger fem år ind i fremtiden som Formel 1-kører, men jeg håber, at fremtiden bliver positiv, og at Haas kan komme tilbage til det niveau, som jeg ved, vi er i stand til at være på. Jeg håber på, at jeg kan være med til at få dem tilbage på niveau.

Næste forhindring bliver nemlig at overleve stoledansen, hvor der som altid er rift om pladserne i motorsportens fineste klasse, og som grundet coronakrisen og den sammenpressede sæson udspiller sig lidt anderledes end normalt.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er danskerens kontrakt, som de flestes i Formel 1, hvilket betyder, at teamet har førsteret til og med august. Derefter kan Magnussen gøre, hvad han vil. Reelt set er Haas dog hans eneste mulighed i paddocken.

- En option udløber snart, så hvor konkret er I i fremtidssamtaler?

- Det ved jeg ikke. Der er ikke så meget at snakke om. Som du selv siger, ligger det lidt i deres hænder, men jeg ser ikke nogen grund til at være stresset over det.

- Jeg føler mig rigtig godt til rette i teamet og føler også, at de er glade den anden vej. Det er ikke noget, jeg er synderligt stresset over.

- Hvornår forventer du at have en afklaring?

- Det kan jeg ikke rigtig sige, for jeg har ikke nogen forventning om, hvornår det bliver afklaret. Jeg håber selvfølgelig, at det bliver hurtigst muligt, for det er sjovest at kunne fortælle jer konkret, hvad der skal ske i fremtiden.

- Er der noget planlagt i forhold til samtaler med Günther og Gene?

- Nej, det er der faktisk ikke.

- Hvis man forestiller sig, at teamet udskifter en enkelt kører. Og teamet først vil melde det ud, når begge kørere er på plads. Du fik et ord engang fra McLaren, som ikke helt holdt. Vil du stole på et ord denne gang fra Gene og Günther?

- Ja, det ville jeg.

- Ser I på alternativer enten i eller uden for Formel 1?

- Som jeg har erfaret i Formel 1, kan man aldrig vide sig sikker. Vi er nødt til at tænke i alternative løsninger, men igen så ligger min fremtid i Haas’ hænder. Så længe, den gør det, er der ikke så meget, jeg kan gøre.

Se også: Formel 1 udvider coronaramt sæson til 17 racerløb

Se også: Kæmpe aftale på plads: Godt nyt for Kevin

Værst af alle: - Smertefuldt fald

- Det er ligesom at bekymre sig om vejret; så du ikke kan ikke gøre det store udover at præstere godt i bilen. Jeg føler, jeg gør det bedste, jeg kan, og synes ikke, at det går alt for dårligt, siger danskeren.

Kevin Magnussen fortæller, at hans personlige assistent Jesper Carlsen er med i Belgien, men hans forretningspartner Anders Holch Povlsen og rådgiver Morten Tinggaard ikke har umiddelbare planer om at komme ud til løb, da covid 19-reglerne fortsat ikke tillader gæster i paddocken.

Som sin danske kollega går Romain Grosjean også og venter på nyt om sin fremtid.

- Der er ikke så mange sæder tilbage på gridden. Samtalerne kommer på et tidspunkt, men lige nu for at være 100 procent ærlig med alle disse ‘triple headers’ (tre løb, tre uger i træk og hvad vi ellers gennemlever, fokuserer vi kun på racing, siger franskmanden.

Astronomiske tal: Verdens dyreste reservedele

Debriefing fra Barcelona: Gave til Haas