Usikkerhed over Grosjean: Haas-boss talte med alle

Kevin Magnussens teamkammerat var under nøje overvejelse, men i sidste ende var det bedst for teamet at fortsætte med sine nuværende kørere, mente ledelsen

Teamejer Gene Haas og teamchef Günther Steiner besluttede sig for at forlænge begge Haas-kørere, fordi stabilitet er bedst for det unge team.

Hvor Kevin Magnussens nye kontrakt gav sig selv, bekymrede Romain Grosjeans formkrise og mange uheld imidlertid. I en periode var franskmanden ingenlunde sikret en forlængelse, som Ekstra Bladet gentagne gange har beskrevet.

Hvilket understreges af, at franskmanden har fået et år mindre end sin danske kollega.

- Mit job er at se på, hvilke kørere som er ledige, og hvad de ville kunne gøre bedre. Vi er nødt til at tænke nøje over, hvad vi gør, for det er en stor beslutning. Vi tøvede ikke, men vi så os omkring. Herefter var den bedste beslutning at beholde Romain, forklarede Günther Steiner efter offentliggørelsen.

- Han har været med os i tre år. Han kender os, vi kender ham, og han har gjort et stort stykke arbejde for teamet. Ja, i begyndelsen af sæsonen havde han nogle nedture. Men han har også haft flere opture i de sidste år, hvor bilen ikke var så god som i år. Du arbejder sammen med nogen i lang tid og etablerer et forhold. For os var det den rigtige beslutning.

På det amerikanske team belønner man loyalitet mere end andre steder i paddocken,

- Jeg synes, Romain har gjort det godt for os i svære tider. Så du giver ham lidt mere tid, hvis han begår fejl. Du kan ikke drage forhastede konklusioner. Vi gav ham tid, han leverede, og derfor skrev vi med ham igen.

Interessen fra kørere både i, omkring og uden for Formel 1 har det ellers ikke skortet på.

- Jeg kunne fortælle, hvem der IKKE har ringet, for den liste er kortere. Mange kørere, mange folk ringede for at høre, hvad der foregik, hvad de skulle gøre, deres agenter og så videre. Mange bad om et job. Hvem har ikke lyst til at være i F1? I øjeblikket er vi ikke noget dårligt team, konstaterer Steiner.

Romain Grosjean gik gennem en svær tid i første halvdel af sæsonen. Siden Tyskland i juli har han været helt tilbage i fordums styrke. Foto: AP

Men ledelsen fandt ikke bedre alternativer eller faldt for fristelsen til at tage en betalingskører.

- Kontinuitet er en stor del af sporten. De er gode kørere. De har gjort det godt for os i de seneste år. Kevin de seneste to og Romain de seneste tre. Vi besluttede at bygge på kontinuiteten for hele teamet og prøver at bevæge os fremad.

- Hver gang, du bringer en ny ind, skal han være meget bedre. Vi besluttede, at det var bedst for teamet at beholde, hvad vi havde, siger Steiner.

