Uskrevne regler brudt: - Tydeligvis noget vrøvl

Efter den bedste fredag i denne sæson for Haas blev lørdagen af Spaniens Grand Prix lidt af en skuffelse.

For her lignede alt en grandprix-weekend anno 2020.

I den sidste tredjedel af feltet vandt Kimi Räikkönen denne gang den interne duel blandt Alfa Romeo, Williams og Haas.

Finnen knockoutede begge Haas-kørere og var på 15. pladsen 0,111 sekunder hurtigere end Kevin Magnussen.

Danskeren har været på hælene set i forhold til sin teamkammerat hele weekenden, men var knap to tiendedele bedre i det afgørende forsøg.

Han kvalificerede sig dog kun som 16’er med Romain Grosjean som 17’er.

- God omgang. Det var tæt, lød den umiddelbare kommentar fra Magnussens ingeniør Gary Gannon.

Franskmanden undskyldte over for sine mekanikere, som havde tilbragt hele natten med at skifte til en ny motorenhed, efter man fandt en læk i den gamle.

For teamet er det dog vigtigere at forstå, hvorfor de så konkurrencedygtige ud fredag, men præsterede som vanligt, da det blev alvor under tidtagningen.

Daniil Kvyat skal til stewards efter tidtagningen for en blokering af Kevin Magnussen i begyndelsen af Q1. Men selv hvis russeren får en gridstraf, starter han for langt fremme til, at det hjælper Haas-duoen.

Romain Grosjean forklarede den manglende fart med, at bilen føltes anderledes, efter den var genopbygget, mens Kevin Magnussen var lidt ærgerlig over, at han ikke nåede Q2, og det lyder til, at kørerne har noget at tale om til næste kørermøde.

Som trafikken var tæt i de sidste sving, glemte flere de uskrevne regler, som mange har forbrudt sig mod i senere år.

- På det anden forsøg var jeg nødt til at stoppe helt i sidste sving, fordi vi kørte så langsomt. Oven i købet blev jeg overhalet af nogle stykker, som ikke overholdt den gentleman-aftale, der er, og som tydeligvis er til at lukke op og gøre en vis ting i. Ingen grund til at overholde den fremover.

- Alle er nødt til at overholde det, før man kan forsvare selv at gøre det, sagde Kevin Magnussen.

- Vi blev totalt stoppet som team. Romain og jeg kom ud næsten bagerst. Der var et par stykker bag os, som valgte at overhale, inden vi holder i en lang kø. Nogle sprang den over, hvilket er fair nok; jeg har selv gjort det før, men så blev der talt om en gentlemanaftale, hvor vi skulle stole på hinanden. Det er tydeligvis noget vrøvl, så den er jeg med på fra nu af.

- Hvis der køres race om de positioner inden, bliver det noget hø. Det var den største ulempe for mig, at jeg blev overhalet og måtte vente.

- Sådan er det. Sving et var lidt kompromitteret på grund af det, fordi fordækkene var for kolde, og jeg skulle bremse tidligere. Jeg kunne først presse fra sving fire, og jeg manglede ikke ret meget for at nå Q2. Lidt ærgerligt for bilen kørte ellers godt igen. Det har den egentlig gjort hele weekenden, jeg har bare ikke kunnet får det sat sammen, sagde danskeren.

Blokeringen på første forsøg og den enorme trafikprop før starten på det afgørende forsøg, var de marginaler, som danskeren skulle have på sin side for at gå videre.

Lewis Hamilton snuppede endnu en pole-position til samlingen. Briten begynder søndag et grandprix fra forreste startrække for 150. gang i karrieren.

Max Verstappen blev treer, mens begge Racing Point sneg sig ind foran Red Bull-teamkammeraten Alexander Albon.

Charles Leclerc starter kun nier, mens Ferrari-kollegaen Sebastian Vettel igen missede Q3 og starter 11’er.

