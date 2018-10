Usportsligt af Mercedes? Hellere være ond end en idiot

Finske Valtteri Bottas har fortsat sin første sejr i denne sæson til gode. Efter at have slået sin Mercedes-kollega Lewis Hamilton i kvalifikationen var han på støt kurs mod podiets øverste trin med en god start.

Men det tyske teams andenviolin måtte pænt trække til side, da Mercedes' chefstrateg James Vowles bakket op af chefen Toto Wolff udstedte ordren. Lewis Hamiltons kamp for mesterskabet er vigtigere end finske følelser.

Teamordren betød, at Hamilton tog sin tredje sejr i træk og fører VM med 50 point ned til Ferraris Sebastian Vettel.

- Du er nødt til at opveje situationen. At være den onde en søndag aften - af mange årsager - eller være en idiot i slutningen af sæsonen. Jeg vil hellere være den onde fyr i dag i stedet for at være idioten i slutningen af sæsonen, sagde Toto Wolff på sit pressemøde ifølge Reuters.

- Det var den rationelt korrekte beslutning. Men mit sportslige hjerte siger nej, siger teamchefen.

Valtteri Bottas må finde en grimasse, der kan passe. Foto: Maxim Shemetov/Ritzau Scanpix

Særligt i de højspændte dueller, mens Lewis Hamilton og Nico Rosberg var teamkammerater, lod Mercedes rent faktisk sine kørere konkurrere til grænser, hvor man aldrig har set eksempelvis Ferrari og Red Bull gå.

- Hvis du mangler tre eller fem point i sidste ende, er du den største idiot på planeten, hvis du prioriterer Valtteris enkelte resultat over mesterskabet, konstaterer Wolff.

Over radioen småbrokkede Valtteri Bottas sig til sidst. Vist mest for at gøre tv-seerne opmærksomme på, at sejren principielt var hans. For han kender gamet og sin position på teamet.

- Lewis kæmper for mesterskabet, og det gør jeg ikke. Som vi sluttede, gør det ingen forskel på pointene til konstruktør-VM. Så ja, jeg forventede det, indrømmede Bottas efterfølgende.

Sejren tilhørte Bottas, efter han snuppede pole foran sin teamkammerat lørdag og forsvarede den i starten. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Se også: Kevin tilbage i pointene: Afviste de hårdeste rivaler

Se også: Formel 1-stjernen: Derfor savner jeg Schumacher

Se også: F1-stjerne tordner i modangreb: - Han burde koncentrere sig om sig selv

Teamkammeraten og snart femdobbelt verdensmester Lewis Hamilton roste finnen for at være en gentleman.

- Det er en mærkelig følelse. Vi havde en 1-2, vi har domineret hele weekenden, og teamet har gjort et fantastisk stykke arbejde. Naturligvis er det overhovedet ikke sådan, at jeg har lyst til at vinde et løb. Jeg vil bare kaste lidt glans på Valtteri. Der er ikke mange teamkammerater, som ville gøre det, siger Hamilton efter karrierens sejr nummer 70.

Toto Wolff er generelt forfriskende som teamchef og har tidligere dediceret opfordret til kørerkrig - se mere her.

Valtteri Bottas' weekend var fejlfri, og han scorer derfor også højt i Jason Watts karaktergivning fra Rusland.

Kevin i forårshumør: Kun to stjerner scorer højere

Formel 1-stjerner mindes deres afdøde danske ven: Christian var fantastisk

Kevins F1-fremtid sikret til 2020: Få ALLE detaljerne

Mød Haas-mekanikerne: 'Kevin er en af drengene'