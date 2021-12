Utroligt VM-drama: Max Verstappen bliver verdensmester for første gang

ABU DHABI (Ekstra Bladet): En episk Formel 1-sæson har nået sin ende.

Hvis nogen troede, at Yas Marina Circuit skulle levere lige så søvndyssende race i 2021 som sædvanligt, var de naive.

For finalen var intens og bød på flere altafgørende og kontroversielle situationer, som vil dele Max Verstappen- og Lewis Hamilton-fans i lang tid frem.

Rivalerne startede grandprixet noteret for 369,5 point hver, og ved ternet flag krydsede Max Verstappen målstregen som vinder og som den første hollandske verdensmester i Formel 1.

Han førte kun løbet en enkelt omgang, og det var den sidste ...

Max Verstappen over stregen som den første. Foto: Kamran Jebreili/Ritzau Scanpix

Men den historiske sejr kom i hus på en måde, som vil blive husket i meget lang tid.

Mercedes var rasende for at sige det mildt.

Med få omgange igen lå Sir Lewis Hamilton lunt i svinget til at sikre sin ottende titel foruden konstruktør-verdensmesterskabet til Mercedes.

Så crashede Nicholas Latifi og sendte en safetycar på banen.

Red Bull og Max Verstappen udnyttede den til et pitstop, mens Mercedes og Hamilton blev ude.

Her bliver det så kontroversielt.

Først lød meldingen fra det internationale motorsportsforbund, FIA, at biler, som IKKE var taget med en omgang, skulle blive, hvor de var, når løbet genstartede.

Lige pludselig ændrede de beslutningen, lod nogle af dem overhale safetycar, men ikke alle, og genstartede løbet med en enkelt omgang igen.

Det betød, at Max Verstappen kunne udnytte sit pitstop til at starte lige bag Hamilton, når de langsommere biler var af vejen. Briten var chanceløs på sine ældgamle dæk mod hollænderens nye.

- Nej, nej, nej. Det er ikke rigtigt, nærmest råbte Mercedes-teamchef Toto Wolff over radioen til løbschefen Michael Masi.

Jubel hos Red Bull. Foto: Hamad I Mohammed/Ritzau Scanpix

Mercedes vil argumentere, at FIA valgte en procedure, man aldrig har set før, og Mercedes-teamchefen krævede, at den sidste omgang ikke skulle tælle.

- Det hedder et racerløb. Vi kørte race, svarede Michael Masi tørt over radioen.

Løbschefen ønskede tydeligvis ikke en VM-afgørelse bag en safetycar, men afgørelsen kommer til at foregå i steward-lokalet.

Godt en time efter ternet flag protesterede Mercedes mod Red Bulls sejr med grobund i en paragraf vedrørende proceduren omkring safetycar.

Problemet er, at man lod alle relevante kørere mellem Hamilton og Verstappen overhale, men ikke dem, som lå bagved. Den variant tager reglerne ikke højde for.

Vanvittig start i Abu Dhabi: Hamilton tager starten - ender i heftig duel med Verstappen

Allerede fra første omgang var der kontroverser.

På papiret havde Max Verstappen fordelen med sine blødere soft-dæk mod rivalens medium.

Alligevel var det Lewis Hamilton, der reagerede hurtigst, da lysene gik ud. Mercedes-stjernen strøg forbi Red Bull-raceren og var foran i første sving.

Max Verstappen spildte imidlertid ikke tiden.

Hollænderen prøvede hurtigt at udnytte sit blødere gummi til overhaling. Han forsøgte sig indenom med en manøvre, som betød, at Lewis Hamilton kørte af banen. Briten skar imidlertid hjørnet og blev foran.

Max Verstappen er verdensmester for første gang. Foto: Jan Sommer

Stewards så på situationen, men besluttede IKKE at skride ind.

Red Bull var rasende!

De mente, at Verstappen havde lavet et aggressivt og godt træk, hvor hollænderen nok så vigtigt blev inden for de hvide linjer hele tiden. Idet Hamilton kun bevarede føringen ved at køre af banen, ville de have, at briten skulle give placeringen tilbage.

Mercedes derimod argumenterede for, at Lewis Hamilton var nødt til at køre af for at undgå endnu en kollision mellem de to kamphaner.

Red Bull er rasende over teamradioen: 'Vi forstår det simpelthen ikke'

Løbschef Michael Masi forklarede, at når Verstappens overhaling havde tvunget Hamilton af banen, så var der ingen grund til at lave om på status quo.

Ingen straf, bare kør videre.

Det så ikke ud til, at Red Bull havde farten til at overhale Lewis Hamilton, men så vendte Nicholas Latifis sene uheld løbet på hovedet.

Kimi Räikkönen sagde farvel til Formel 1 efter 19 sæsoner og 353 grandprix-weekender på en trist måde. Finnen udgik halvvejs med defekte bremser.

Opdateret med Mercedes' protest: Parterne mødes hos stewards klokken 17.15 dansk tid.

