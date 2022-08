Uundgåeligt for Schumacher: Bliver straffet

SPA (Ekstra Bladet): I løbene efter sommerpausen skal Mick Schumacher overbevise Haas-ledelsen om, at han er værd at satse på til de kommende sæsoner.

Men det bliver op ad bakke for tyskeren at score point i Belgiens Grand Prix.

Han kan nemlig se frem til en motorstraf, der sender ham bagerst på gridden, erfarer Ekstra Bladet.

Ferrari-motorens manglende driftsikkerhed i år koster også dyrt hos kundeholdene. Kevin Magnussen måtte således tage en fjerde motorenhed og dertilhørende straf i Frankrig.

Egentlig ville Ferrari have Mick Schumacher til at tage sin straf Ungarn, men Haas-teamet fik overtalt italienerne til at gamble og vente med den nye motor til Spa, hvor man i modsætning til Hungaroring har en chance for at overhale.

Velbesøgt pressekonference med Mick Schumacher før Belgiens Grand Prix. Foto: Jan Sommer

Til Ekstra Bladet siger Schumacher:

- Det ser ud til at blive her, men jeg synes, det er en god bane at gøre det på. Min far kørte fra sidst til førstepladsen her; altså jeg tror ikke, at jeg kan køre mig forrest, men forhåbentligt ind i pointene.

Fra Ferrari forlyder det også, at man højst sandsynligt sender Charles Leclerc bagerst med en ny motor, som overskrider den tilladte kvote. Det samme gælder Red Bull og Max Verstappen.

