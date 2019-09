Uventet Haas-fest afblæst: Grosjean redder dagen

For en stund lignede det en uventet Haas-fest på Sochi Autodrom, lige indtil en kastevind fremprovokerede en kørefejl fra Kevin Magnussen. Med en fejlfri omgang fra danskeren ville det have sendt to Haas i Q3 for første gang siden Spaniens Grand Prix i maj.

Trods et uhyre tæt midterfelt.

Ikke desto mindre har teamet meget at glæde sig over i denne svære sæson.

Romain Grosjean nåede Q3 for første gang siden Ungarns Grand Prix før sommerpausen. Nok så vigtigt ser Haas-teamets såkaldte hybrid-udgave af raceren ud til at kunne levere både til tidtagning og i løbstrim.

- Jeg er ikke skuffet over P9, for jeg tror, det var det maksimale for bilen. Godt at være tilbage i Q3, sagde franskmanden over radioen.

Hans danske kollega havde også kurs mod top ti, men fejlede i det altafgørende forsøg. Størstedelen af midterfeltet lå inden for halvanden tiendedel af hinanden på vippen til Q3, så de sidste hundrededele skulle klemmes ud af hvert sving.

I sving syv overraskede en kastevind den danske Haas-kører. Han mistede kontrollen et øjeblik, var af banen, og så var den omgang ovre. Det blev til en 14. plads til Magnussen og første lørdagsnederlag til teamkammeraten efter sommerpausen.

- Du bliver fanget af en kæmpe medvind, siger danskerens ingeniør over radioen

Han starter dog løbet som 13'er, fordi Pierre Gasly får fem placeringers straf for en ny Honda-forbrændingsmotor. Umiddelbart bagefter var Magnussen irriteret på sig selv. Fuldt forståeligt, når en gentagelse af hans bedste omgangstid fra Q1 rent faktisk ville have været hurtig nok til Q3.

Fra Red Bull var der også en lille gave til resten af midterfeltet. Det er svært at være Max Verstappens teamkammerat. Hollænderen er både en af Formel 1's største og mest lovende talenter; han har også hele teamet bygget op omkring sig.

Pierre Gasly fik det at mærke på sin egen krop i første halvdel af sæsonen, og nu er det blevet Alexander Albons tur. Briten kom godt fra land i de første løb efter forfremmelsen, men har virkelig haft det svært på Sochi Autodrom.

Hans skrækkelige weekend kulminerede med et crash allerede i Q1, så han starter nede bagved.

Hos Alfa Romeo kører Antonio Giovinazzi også for sin karriere. Italieneren fortsætter formentlig for teamet, men er ikke endnu bekræftet. Farten på den enkelte omgang har han, og i Rusland formåede han med en solid kvalifikation at sende sin egen teamkammerat Kimi Räikkönen ud af Q1 og sluttede lige foran Kevin Magnussen.

Charles Leclerc er trådt i karakter som fremtiden mand med en endnu en pole-position til Ferrari. Foto: ANTON VAGANOV/Reuters/Ritzau Scanpix

Forrest understreger Charles Leclerc sit potentiale, og hvordan Ferrari er ved at vende sin sæson på hovedet.

Monegaskeren scorede pole-position for fjerde gang i træk. Seneste Ferrari-kører, som præsterede det, var en vis Michael Schumacher.

Margenen var over fire tiendedele til de nærmeste forfølgere Lewis Hamilton (Mercedes) og teamkammeraten Sebastian Vettel. Herefter fulgte Max Verstappen, men da hollænderen har fem pladsers motorstraf med sig, starter han løbet nier.

Debriefing fra Singapore: Jobsikkerhed til Kevin

Nøglekollega løfter sløret: Kevins næste mål

Se karaktererne her: Hylder Kevin efter plastik-mareridt