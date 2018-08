Uventet hjælp til Kevin og Haas i VM

SPA (Ekstra Bladet): Haas F1 Team og Kevin Magnussen har resten af sæsonen blikket fast rettet mod fjerdepladsen i konstruktør-VM og de dertilhørende lukrative præmiepenge. Kampen står mellen den amerikanske overraskelse og Renaults fabriksteam, som før Belgiens Grand Prix har indsamlet 82 point mod Haas’ 66.

Men i bakspejlet er en konkurrent faldet fra.

Force India havde på sjettepladsen 59 point, men de får ingen betydning, efter teamet har skiftet ejere.

Formel 1’s regler er komplicerede, og det er mange hensyn at tage, selv om hele sporten ønskede at beholde Force India på gridden.

Teknisk set har det gamle Sahara Force India F1 Team trukket sig fra Formel 1, og det nye Racing Point Force India Team har af det internationale motorsportsforbund, FIA, fået lov til at træde ind i mesterskabet midt i sæsonen.

De nye ejere håbede at få lov til at beholde placeringen og pointene i konstruktør-VM, men det krævede enstemmighed blandt de andre teams, og den var umulig at opnå med så mange præmiepenge på spil.

Sergio Perez fra Force India i aktion. Foto: AP.

Force Indias kørere Sergio Perez og Esteban Ocon beholder deres point i den individuelle stilling.

Med overtagelsen bliver Lawrence Stroll - far til Williams-køreren Lance - øverste chef med den tidligere Force India-direktør Otmar Szafnauer som ny teamchef.

Den tidligere teamejer Vijay Mallyas højre hånd Bob Fernley har fået en fyreseddel som daglig leder.

På den korte bane kan overtagelsen betyde kørerskift allerede i denne sæson. På sit pressemøde torsdag indrømmede Lance Stroll, at der ingen garantier var for, at han fuldendte sæsonen for Williams.

Sergio Perez har sin fremtid på plads med et team; hvilket ville mexicaneren ikke sige, men det forventes at være Force India, så et tidligt skifte vil gå ud over Esteban Ocon.

- I øjeblikket er jeg her hos Williams. Jeg er ikke sikker på, hvad jeg gør i fremtiden. Vi får at se, hvad min far gør. Han er en flink fyr, forhåbentligt vælger han mig, siger Lance Stroll.

Mon ikke …

Hans milliardærfar Lawrence Stroll står i spidsen for en investorgruppe, som også tæller den canadiske entreprenør Andre Desmarais, Jonathan Dudman fra ‘Monaco Sports and Management’, mode-forretningsmanden John Idol, tele-investoren John McCaw, finansmanden Michael de Picciotto samt Strolls forretningspartner Silas Chou.

