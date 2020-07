Uvis fremtid: Tror Haas fortsætter

Kevin Magnussen forventer, at Gene Haas fortsætter, mens teamkollegaen Romain Grosjean understreger, at beslutningen næppe er truffet

Williams fortsætter med en uændret kørersammensætning i 2021 med George Russell og Nicholas Latifi i cockpittet, meddelte teamet torsdag.

I praksis betyder det, at Valtteri Bottas fortsætter hos Mercedes, for ellers havde man forfremmet den lovende Russell til pladsen ved siden af Lewis Hamilton.

Blot to løb inde i sæsonen er der efterhånden meget få sæder tilbage til den kommende sæson, og hos Haas ved kørerne ikke, om de er købt eller solgt.

- Lad os adressere elefanten i rummet (som man siger på engelsk, red.). Kommer Haas til at være her næste år eller ej? Det er et væsentligt spørgsmål. Kørermarkedet bliver rystet rundt ret hurtigt i år med Ferrari-annonceringen, og hvad der fulgte efter den, siger Romain Grosjean før weekendens grandprix på Hungaroring.

- Personligt skal jeg også se, hvad jeg selv har lyst til. Jeg kigger mig lidt omkring, men har intet hastværk.

Gene Haas er med sit team i Ungarn i denne uge og fulgte også sidste weekend det grandprix på Red Bull Ring, men de ansatte lever i fortsat uvished om deres fremtid.

- Vi har intet fået at vide. Jeg tror ikke, at beslutningen er truffet. Så der er ikke noget at sige. Vi skal bare køre racerløb og få det bedste ud af teamet, strategien og kørerne.

- Gene kender svaret eller vil kende det på et eller andet tidspunkt. Jeg håber naturligvis for Formel 1, at Haas er her næste år. Ud af alle nye hold i Formel 1 har det været det mest succesfulde i nyere tid. Det har sin plads i Formel 1, men beslutningen er ikke min, siger franskmanden.

Kevin Magnussen tror og håber, at Haas-teamet fortsætter. Foto: Pool/Ritzau Scanpix

Kevin Magnussens fremtid i Formel 1 er ligesom Romain Grosjeans tæt kædet sammen med deres nuværende team.

- Det er mange mennesker hos Haas, som håber, at det fortsætter. Som elsker deres job og teamet og ser fremtiden til nyheder om dets fremtid. Jeg ved det ikke, men jeg håber, at chancerne er gode, siger Magnussen.

Til et par udvalgte danske medier uddyber han:

- Jeg tror ikke, at der ender med kun at være ni teams på gridden næste år. Det tror jeg, risikoen er lille for.

- Min følelse er, at Gene er glad for at være i Formel 1. Han har et godt team; der er nogle rigtig gode fyre og piger. Jeg ser alt mulig grund til at fortsætte, også når fremtiden i sporten ser så spændende ud med meget mere lige fordeling af ressourcer og et budgetloft, der gør, at selv et team som Haas kan komme i kamp med de store teams, siger Kevin Magnussen.

