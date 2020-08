Vædret efter superstart: - Bare knust

Da Formel 1-feltet sidste sommer gæstede Silverstone endte det i tårer for Haas-teamet med sammenstød mellem Kevin Magnussen og Romain Grosjean på allerførste omgang.

Midt i teamets store sportslige krise gjorde kørerne det utilgivelige, hvilket afstedkom en skideballe af episke proportioner fra teamchef Günter Steiner; smuk dokumenteret i anden sæson af Netflix-dokumentaren ‘Drive to Survive’

I 2020-udgaven nåede danskeren marginalt længere, før det var slut med endnu et crash.

Kevin Magnussen i gruset på første omgang efter påkørsel fra Alexander Albon. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Omstændighederne var dog noget anderledes denne gang.

Coronavikar Nico Hülkenbergs Racing Point kom aldrig til start grundet motorproblemer, så fra sin startposition som 14’er med en tom plads ved siden af sig fik Kevin Magnussen en af sine klassisk gode starter.

Han strøg allerede på de første meter forbi Alexander Albons Red Bull og overhalede siden Daniil Kvyats Alpha Tauri.

Foto: BRYN LENNON/Ritzau Scanpix

Men der gik ikke længe, før danskeren blev klippet bagfra. På vej rundt i sving 18 mod start-mål-langsiden forsøgte Alexander Albon at overhale indenom. Der var et marginalt hul, efter Magnussen kort forinden havde lavet en korrektion, men det lukkede sig meget hurtigt.

Red Bull-køreren tog chancen, hvilket resulterede i, at han vædrede Haas-raceren bagfra og sendte Kevin Magnussen gennem grusgraven og ind i barrieren.

- Jeg ved ikke, hvor jeg skulle køre hen, forsøgte Alexander Albon sig med over radioen.

Den købte stewards ikke og tildelte ham fem sekunders straf for at forårsage en kollision.

I kendelsen skriver de, at den primære skyld for ulykken var Alexander Albons.

- Overhalinger i sving 18 er sjældne og svære at eksekvere. Selv om Albon lod til at være den hurtigere bil, beslutter Stewards, at han forsøgte overhalingen for sent, og at pladsen på indersiden af bil nummer 20 altid ville forsvinde. Det lod til, at han forsøgte at bakke af i sidste sekund. Stewards tog med i betragtningen, at Magnussen havde en langsommere udgang fra sving 17.

Starten var igen god, men løbet var hurtigt overstået for Kevin Magnussen, som sammen med kollegaerne allerede om en uge kører på Silverstone igen. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Kevin Magnussen var ærgerlig, men ville ikke pege fingre af nogen.

- Jeg havde ikke forventet, at han var der. Jeg kom lidt dårligt igennem 17, men troede ikke, han ville være på siden af mig i 18. En optimistisk en, men jeg har ikke set det, så jeg vil ikke give ham skylden overhovedet.

- Det er ikke så meget at sige til det. Det var et uheld, og det sker i racing.

- Frustrerende for jeg havde igen en god start. Som jeg sagde til mine ingeniører på vej til gridden, føltes bilen rigtig god. Rigtig øv.

- Jeg er bare knust over ikke at være der, fordi vi måske kunne have gjort noget.

Daniil Kvyat udgik lidt senere i en voldsom eneulykke, hvor russeren mistede kontrollen over sin Alpha Tauri gennem Maggotts & Becketts.

Det sendte en safetycar på banen efterfulgt af en klassisk pitstop-runde.

Haas gamblede med Romain Grosjean og byttede det gratis stop for position på banen. De skulle bruge noget ekstraordinært eller en ekstra safetycar for at score point. Selv om han var oppe som femmer, blev det kun til en 16. plads.

Resten af løbet var ellers forholdsvist udramatisk lige indtil en fuldstændig vanvittig afslutning.

Lewis Hamilton vandt, men han krydsede målstregen med en punkteret racer.

Teamkammeraten Valtteri Bottas punkterede et par omgange forinden og røg fra andenpladsen og ud af pointene. Kort efter skete noget lignende for McLarens Carlos Sainz.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Første punkterede Valtteri Bottas. Foto: WILL OLIVER/Ritzau Scanpix

Så var det Carlos Sainz' tur. Foto: ANDREW BOYERS/Ritzau Scanpix

Og til allersidst Lewis Hamilton. Foto: ANDREW BOYERS/Ritzau Scanpix

Ren overlevelse

Se også: Detaljen afgørende for Kevin: Ny tilgang

Se også: Måtte rense luften: Ordkrig

Max Verstappen blev forfremmet til andenpladsen, men på bizar vis kunne hollænderen have vundet løbet, hvis ikke Red Bull havde pittet ham for at score det ekstra point for hurtigste omgange.

På allersidste omgang ville gummiet på Hamiltons venstre fordæk nemlig heller ikke mere, og han måtte kravle til mål med Verstappen jagtende bag sig.

Charles Leclerc blev treer med Ferrari-kollega Sebastian Vettel helt nede som tier.

En anden stor skuffelse var Lance Stroll, som måtte nøjes med en niendeplads i sin Racing Point.

Debriefing fra Steiermark: - Christian når Formel 1

Watt: En komisk kæmpechance

Debriefing fra Ungarn: Kørerkabale hos Haas