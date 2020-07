Været på besøg: - Håber verden snart kan se ham

For seks og et halvt år siden styrtede Michael Schumacher på ski under en ferie i Alperne. Han fik en hjerneskade og havnede i koma.

Siden da har det været sparsomt med informationer om den tidligere Ferrari-stjernes tilstand.

Schumachers tidligere chef hos Ferrari og nuværende FIA-præsident, Jean Todt, er en af få, som må besøge Schumacher i hjemmet i Schweiz.

- Jeg så Michael i sidste uge. Han kæmper, og jeg håber, at verden snart kan se ham. Det er, hvad han og hans familie arbejder hen imod, siger Jean Todt til engelske Daily Mail under Formel 1-weekenden i Ungarn.

Schumacher er bosiddende i den schweiziske by Genéve, hvor han bevogtes døgnet rundt.

Jean Todt har også tidligere været på besøg hos den syvdobbelte verdensmester.

- Michael er i de bedste hænder og bliver set godt efter i hans hus. Han giver ikke op og bliver ved med at kæmpe, sagde Jean Todt for et år siden ifølge The Guardian og ITV News til Radio Monte-Carlo.

Der er håb endnu, forsikrer Jean Todt. Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

Få informationer om Schumacher

Det er generelt ikke meget, der slipper ud til offentligheden om tyskeren.

Michael Schumachers kone, Corinna Schumacher, er også af få ord, når hun fortæller om sin mand. I december sidste år - på seksårsdagen for ulykken - var hun dog ude og give nyt håb til de mange Schumi-fans.

- Store ting starter med små skridt. Mange små sten kan forme en stor mosaik. Vi er alle stærkere sammen, og de kombinerede kræfter i 'Keepfighting'-bevægelsen vil gøre det lettere at opmuntre andre, lød det fra Corinna Schumacher i ord, der gik verden rundt i forskellige medier som Time24, Daily Express og New Zealand Herald.

'KeepFightingMichael'-bevægelsen blev lanceret som en støttekampagne af den tidligere racerkørers fanklub.

