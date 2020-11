Værre end hovedpine: - Så var det slut

Problemer med gearkassen sendte Kevin Magnussen ud af løbet på Imola efter 48 omgange, men det var Sebastian Vettels påkørsel, der for alvor gjorde ondt

På teamradioen lød det dramatisk, da Kevin Magnussen og danskerens ingeniør Gary Gannon debatterede, hvor ondt han havde.

Lørdagens gearkasseproblem dukkede igen under løbet, men i en værre form. Op-skiftet var for langsomt med den bivirkning, at det ikke skete blødt, men derimod i ryk.

Så teamet trak danskeren ud af Emilia-Romagnas Grand Prix, da hans rollen i løbet var udspillet.

Alverdens tv-stationer spurgte til smerterne.

Sammenstødet med Sebastian Vettel på første omgang gjorde dog mere ondt på ham, for det spolerede chancen for point.

- Jeg har det fint. Vi havde et gearkasse-problem, så jeg tabte en masse tid. Lørdag var det bare på en langside, men i dag på hele omgangen. Det betyder, at hver gang man op-skifter, går det langsomt og giver et kæmpe ryk i bilen.

- Det er okay i nogle omgange, men det ryster dit hovedet helt vildt, og til sidst fik jeg bare en kæmpe hovedpine, siger danskeren.

- Teamet kaldte mig ind. Vi havde ikke det store at kæmpe for længere.

Men det gjorde virkelig ondt, at løbet reelt sluttede på allerførste omgang.

Kevin Magnussen avancerede fra start og havde overhalet både sin teamkammerat og Sebastian Vettel, da Ferrari-køreren forsøgte en linje indenom og vippede danskeren af banen, da Ferrariens højre forhjul ramte Haas-racerens venstre baghjul.

- Jeg blev ramt i starten af Vettel og snurrede rundt. Så var det lidt slut derfra, konstaterer Magnussen.

- Det var ærgerligt, for der var god fart i bilen. På trods af, at vi havde det her gearkasseproblem, var jeg stadig hurtigere end Romain. Og en del hurtigere, end vi havde regnet med. Trækker du tidstabet fra gearkassen fra, var der rigtig god fart.

Antonio Giovinazzi formåede at køre fra sidstepladsen til tiendepladsen, så der var muligheder, da løbet med hjælp af Max Verstappens uheld og en safetycar blev vækket til live til sidst.

- En temmelig frustrerende søndag eftermiddag. Intet går vores vej i øjeblikket, og sådan har det faktisk været længe, siger Haas-teamchef Günther Steiner.

Kevin Magnussen overhalede Sebastian Vettel, da tyskeren var ved at køre sin Ferrari af banen. Tyskeren prøve at snige sig indenom i næste sving - men kørte danskeren af ved manøvren. Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

- Kevins kontakt med Sebastian i sving syv satte ham i en position, hvor der ikke var meget at gøre, men han indhentede det nu meget godt.

- Derudover havde han problemet med gearkassen, som opstod under kvalifikationen, men vi måtte ikke skifte sensorerne for FIA uden straf, så det gik imod os, siger Steiner.

Mercedes sikrede sit syvende konstruktør-mesterskab i træk - rekord - på fornem vis med Lewis Hamilton som sejrherre foran Valtteri Bottas.

