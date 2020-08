Værst af alle: - Smertefuldt fald

Der er efterhånden kun fire kørere tilbage i Formel 1-feltet, der ikke har scoret point i årets seks første grandprix'er.

Kevin Magnussen er med et enkelt point fra Ungarn lige netop ikke på listen, mens teamkollega Romain Grosjean deler skæbne med den finske legende Kimi Räikkönen, der har skuffet for Alfa Romeo samt de to Williams-kørere Nicholas Latifi og George Russell.

I søndagens grandprix i Barcelona skilte Grosjean sig negativt ud fra alle. I hvert fald hvis man ser på karaktererne fra de store internationale medier oven på 19. pladsen.

- Vi vidste alle, at Grosjeans og Haas' placering i træningens top-seks var lidt unormalt. Men størrelsen på faldet derefter var smertefuldt, lyder det hos The-Race.com.

Hos Autosport scorer Grosjean blot et fire-tal på en skala op til ti, og det er værst af alle.

- Det var uundgåeligt, at han faldt fra to top-seks-pladser i fredagens træning, men de tællende sessioner startende med kvalifikationsnederlaget til Magnussen var ikke gode, skriver Autosport.

- Hans forsvar mod Räikkönen i pit var over grænsen. Han stødte sammen med Giovinazzi og blev skadet i første sving, så spandt han og var nødt til at tage det andet stop, som han gerne ville undgå, lyder det.

Til sammenligning får både Räikkönen, Lewis Hamilton og Max Verstappen et ti-tal, mens Kevin Magnussen scorer syv.

- Han gjorde det godt ved at overtage Grosjeans træningsfart og være den førende Haas-kører og var også på en fin et-stop-strategi, men erkendte, at han manglede fart, da han virkelig behøvede det, lyder vurderingen af danskeren.

Tidligere i sæsonen har Magnussen en enkelt gang fået fem, men har ellers scoret syv, otte og ti, mens Grosjean har ligget på seks, syv og otte og dermed leverede sæsonens dårligste præstation med et fire-tal.

Romain Grosjean og Kevin Magnussen før det spanske grandprix. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Også hos Skysports scorer Romain Grosjean dårligste karakter af alle for Barcelona-grandprixet. Her får han 5,5.

- Åh, hvad det kunne have været for Romain Grosjean. Han startede weekenden i sublim form, men sluttede weekenden som den bagerste, lyder det.

- Han sagde, at bilen var umulig at køre. At det var et af de værste løb i sin karriere, og at det nok havde været den værste bil, han havde kørt i sit liv. Ouch!, lyder det.

Også Alex Albon får 5,5, mens samtlige andre kørere ligger mellem seks og ti med et syv-tal til Kevin Magnussen.

- Magnussen virkede relativt tilfreds med sin bil hele weekenden, men VF-20 mangler bare den fundamentale fart, der tillader kørerne at rykke op gennem feltet, lyder det.

Også hos tyske Auto, Motor und Sport ligger Grosjean i bunden, men dog undergået af Nicholas Latifi og Alex Albon med to fem-taller. Grosjean får et seks-tal.

- Fra lørdag genkendte han ikke sin bil. 'Det var en katastrofe, og sådan kunne jeg ikke køre'. En manøvre i sving otte viste, hvordan Grosjean kæmpede med sin bil, lyder det.

Kevin Magnussen scorer en karakter højere.

- Fredag så verden lys ud for Haas. KValifikationen bragte det amerikanske team tilbage til jorden. Magnussen glippede akkurat opgraderingen til Q2, og i løbet manglede ganske enkelt farten især til sidst, lyder det.

Næste Formel 1-grandprix køres 30. august på Spa-banen i Belgien.

