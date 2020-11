Værste nogensinde

- De værste baneforhold jeg nogensinde har oplevet.

Lewis Hamilton lagde ikke fingre imellem, efter Mercedes-stjernens første gensyn med Istanbul Park, hvor Formel 1 senest kørte i 2011.

For to uger siden blev der lagt ny asfalt, og den har slet ikke været brugt nok til at kunne tackle Formel 1-racere.

Vejgrebet var ikke-eksisterende, kørerne måtte liste rundt og beskrev forholdene som værre end at køre på is.

- Det var lidt af en katastrofe, sagde Lewis Hamilton efter dagens to træninger.

- Denne bane er så fantastisk, og jeg forstår det ikke helt, når de har brugt millioner på at lægge en ny asfalt. Altså jeg ved, at banen ikke har været brugt længe, men måske man bare kunne have rengjort den i stedet for at spilde penge?

- Lige nu er overfladen værre end Portimão, hvor de også lige havde lagt ny asfalt. Dækkene fungerer ikke for os. Man nyder ikke omgangen som normalt i Istanbul, og jeg ser ikke, at det ændrer sig. Det er som om, at der er våde pletter overalt, siger briten, som søndag kan vinde sin syvende VM-titel.

Foto: Tolga Bozoglu/Ritzau Scanpix

Rangordenen så anderledes ud end normalt i 2020. Både Red Bull og Ferrari var hurtigere end Mercedes, og Alpha Tauri så rigtig stærke ud. Haas kandiderer dog igen til at være langsomste team.

Kevin Magnussen betegnede det som en sjov dag.

- Det var ekstreme forhold. Det var det laveste niveau af greb, jeg nogensinde har oplevet, men også lidt cool at prøve det. Det er ens for alle og lidt en ny udfordring, om end jeg er glad for, at det ikke er sådan på alle baner.

Efter skræksæson: - Meget lovende

Dansk F1-håb sikrer storsponsor

- Det blev bedre, som der blev kørt gummi i racinglinjen, og den blev lidt renere, for der var noget tørret mudder på overfladen. Så bedre, men ikke i nærheden af det greb, vi normalt har, siger danskeren.

- Jeg tror også, at det bliver et glat løb og svært at overhale, for det kan godt blive lidt kaotisk, når man forlader linjen og prøver at stoppe bilen.

- Tag sving 12 for enden af langsiden. Hvis du låser hjulene en smule og misser dit apex med bare et par meter, er det som at køre på is. Meget tricky. Men interessant faktisk!

