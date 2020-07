Vand-vid: Dansk F1-håbs totaltriumf

Frederik Vesti vandt sit første F3-løb under svære betingelser, da regnen faldt så voldsomt over Red Bull Ring, at kun halvdelen af løbet kunne gennemføres

18-årige Frederik Vesti er for alvor stemplet ind på motorsportens største scene. Danskeren scorede fredag sin første pole-position i F3 og konverterede den på overlegen vis til sejr i lørdagens hovedløb under barske betingelser.

Løbet startede på grænsen mellem slicks og regndæk, og Frederik Vesti afviste suverænt rivalernes angreb.

Han tog kontrol over løbet og udnyttede, at han som den eneste havde fuldt udsyn, som regnen begyndte at falde over Red Bull Ring.

Adskillige crash og to safetycars senere blev løbet afblæst halvvejs igennem.

- Før løbet skulle vi vælge mellem slicks eller regndæk. Alle valgte regndæk, hvilket viste sig at være den rigtige beslutning. De første omgange var okay uden for regn, men lige pludselig åbnede himlens sluser sig helt pludseligt, sagde Frederik Vesti på den efterfølgende pressekonference.

En glad Frederik Vesti fredag efter karrierens første pole. Foto: Handout FIA/Joe Portlock/F1

Da kun 14 af de 24 omgange blev afviklet, uddeles kun halve point, men det er nok til, at Vesti overtager førstepladsen i mesterskabet med et halvt points forspring.

Sidste års regionale Formel 3-mester var meget glad for sin første sejr i det internationale F3-klasse.

- Det er meget stort for mig. En dansker, som bevæger sig op gennem klasserne. Jeg vil gerne takke mine sponsorer for at give mig muligheden for overhovedet at være her og til Prema for at lade mig køre i deres gode bil, siger han.

TOP TEN (LAP 14/24)



Vesti

Zendeli

Beckmann

Caldwell

Piastri

Verschoor

Sargeant

Lawson

Pourchaire

Hughes#AustrianGP #F3 pic.twitter.com/6daHzam8SR — Formula 3 (@FIAFormula3) July 11, 2020

Prema dominerede F3 i sidste sæson, og det italienske team satte sig på mesterskabets tre øverste pladser. Frederik Vesti er overbevist om, at der også er noget godt i vente for ham og teamet i år.

- Sidste weekend havde vi masser af muligheder og potentiale, men satte det ikke helt sammen. Jeg gik ind til den her uge med masser af selvtillid og kunne derfor levere i både tørre og våde forhold. Så det er helt sikkert et godt udgangspunkt for sæsonen. Jeg er selvsikker og meget glad for det fremskridt, vi har gjort i de seneste uger.

Hvis vejret fortsætter sådan resten af dagen, får det konsekvenser for Formel 1-kvalifikation og F2's hovedløb.

Beslutningen om afbryde løb var rigtig ifølge Vesti, selv om han naturligvis ville have ønsket at fuldføre hele distancen.

- Da den anden safetycar kom, akvaplanede vi bag den. Så det var den rigtige beslutning. Mens vi holdt i pitlane, regnede det bare mere og mere, siger danskeren.

Hvis kvalifikationen til Formel 1 ikke kan afholdes i eftermiddag, udskydes den til søndag, hvor vejrudsigten ser mere føjelig ud.

