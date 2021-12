Vanvittigt scenarie: De bør advares

Jason Watt mener, at Verstappen og Hamilton skal have at vide, at svinestreger ikke accepteres

Den ene dramatiske episode erstattede den anden under søndagens hæsblæsende løb.

Lewis Hamilton tog sejren, og han har dermed indhentet Max Verstappen inden søndagens gyserfinale. Begge er på 369,5 point. Hvis de to rivaler udgår, tager hollænderen sejren, da han har én løbssejr mere end Mercedes-manden i denne sæson.

Jason Watt kan godt se det ende i et crash søndag.

'Altså jeg ville hellere være upopulær hos Toto (Wolf, Mercedes' teamboss, red.) og verdensmester end det modsatte. Jeg kunne godt se de to ende i hegnet i finalen,' skriver Ekstra Bladets Formel 1-ekspert i sin chat med læserne mandag.

Watt mener derfor, at både Verstappen og Hamilton bør advares inden finalen søndag i Abu Dhabi.

'Jeg håber, at FIA vil fortælle begge lejre, at der ikke vil blive accepteret svinestreger, og at det kan være muligt at gentage, hvad man gjorde i 1997. Der fratog man alle Michael Schumachers VM-point efter hans beskidte forsøg på at køre Villenueve af banen for at vinde VM.'

Det vilde drama i Saudi-Arabien kan fortsætte i Abu Dhabi. Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix

Ikke udlejningsgokart

En af Ekstra Bladets læsere peger på, at Red Bull kan få Sergio Pérez til at køre Hamilton af.

'Jeg håber og tror på, at Bottas og Pérez holder snuden for dem selv i VM-duellen,' lyder svaret fra Watt, der også uddyber sin holdning til, hvordan det skal afgøres.

'Formel 1 er ikke udlejningsgokart, hvor vinderen er den, som kan køre de andre i banden. Fodbold bliver heller ikke vundet ved at fælde modstanderen og sige 'lad og nu bare spille bold'. Det skal gå fair til...'

Hvis begge VM-kombattanter bliver på asfalten, mener eksperten, at Verstappen kun har en fordel på den sidste del af banen.

'Jeg vil sige, at de første to sektorer burde være Mercedes' livret, men den sidste sektor vil Red Bull være stærk på.'