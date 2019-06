Var ved at gå amok: Godt chefen lukkede kæften på mig

Kevin Magnussen mener, at Haas-chef Günther Steiner gjorde det rigtige, da han over radioen fik danskeren til at klappe i under Canadas Grand Prix

Nogle gange skal man bare sættes på plads, inden man eksploderer.

Sådan udlagde Kevin Magnussen i runde tal episoden fra det canadiske grandprix, hvor han efter et crash i kvalifikationen og efterfølgende start fra pitten kun spillede en birolle.

Og da dækkende stadig ikke fungerer i Haas-bilen, råbte han sin frustration ud over løbsradioen - og blev straks sat på plads af teamchef Günther Steiner.

Men det var ikke en skideballe, sagde Magnussen på Haas' pressemøde forud for søndagens grandprix på Paul Ricard-banen i det sydlige Frankrig.

- Han skældte mig ikke ud. Du skulle bare høre ham, når han skælder mig ud!

- Jeg synes, at Günther kender mig godt, og jeg brokker mig ikke så tit. Når jeg gør, betyder det, at jeg er meget, meget frustreret.

- Det ved han, så jeg synes, at han gjorde det godt med blot at få lukket kæften på mig og sikret sig, at jeg ikke gik amok i bilen.

- Jeg var ved at æde rattet - det var rigtig skidt lige i det øjeblik. Vi var hjælpeløse i løbet, så det var bedre bare at fortsætte og tale om det bagefter, siger Kevin Magnussen.

Han lagde efterfølgende en undskyldning ud på de sociale medier, da han indså, at hans udfald kunne tolkes som en kritik af sit hold - men det drejede sig mere om, at Haas som flere andre ikke kan få dækkene til at fungere.

- Jeg sagde aldrig noget om bilen, men at 'det var min værste oplevelse nogensinde i en racerbil'. For det var det. Jeg fik blå flag to gange pr. omgang. Og da de så passerede mig, kørte de i pit, og så fik jeg de blå flag en gang til.

- Jeg har aldrig haft så meget lyst til at udgå som i det løb. Det var ydmygende. Ikke kun for mig, men for hele holdet. De har gjort et godt stykke arbejde med at få så god en bil, siger den 26-årige roskildenser.

Det franske grandprix bliver kørt søndag kl. 15.10, og der er kvalifikation lørdag kl. 15. De to ting og fredagens anden træning kl. 15 kan naturligvis følges live her på sitet.

