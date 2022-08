Vejen banet for Audi og Porsche i Formel 1

Det Internationale Motorsportsforbund (FIA) har i denne uge godkendt regelsættet for motorerne i Formel 1, der skal gælde fra 2026.

De største miljøvenlige ændringer er, at forbrændingsmotorerne fra 2026 skal være 50 procent elektrisk drevet.

Desuden skal fremtidens hybridmotorer køre på 100 procent bæredygtigt brændstof.

- Dette har til formål at muliggøre og gøre det attraktivt for nytilkomne at gå ind i sporten på konkurrenceniveau, lyder det i meddelelsen fra FIA.

Ifølge nyhedsbureauet dpa kan netop disse regler bane vejen for Porsche og Audi i Formel 1.

De specifikke detaljer i det nye regelsæt er gentagne gange blevet nævnt af Porsche og Audi som afgørende for en mulig indtræden i Formel 1.

Vedvarende rygter går på, at Porsche er ved at indgå et samarbejde med Red Bull, der føres an af den forsvarende verdensmester, Max Verstappen.

Lanceringen har angiveligt ladet vente på sig, da man først ønskede de nye regler officielt bekræftet, og det ventes nu, at samarbejdet offentliggøres inden for kort tid.

Audi er blevet sat i forbindelse med en overtagelse af Alfa Romeo, det tidligere Sauber-hold.