Verdensmester pønser på F1-comeback

Den dobbelte verdensmester Fernando Alonso forsøger at bringe sig i spil til et potentielt Ferrari- eller Red Bull-sæde

Når den dobbelte Formel 1-verdensmester Fernando Alonso dukker uventet op i paddocken i kraft af sin rolle som 'McLaren-ambassadør', løber rygterne hurtigt.

For tiden forbereder spanieren sig til næste udgave Dakar Rally, ligesom han også ventes at forsøge sig Indianapolis 500 endnu en gang. Men der er kræfter, som ønsker spanieren tilbage i sporten.

Ikke mindst hans tilbedere i det sydlige Europa og ditto i pressekorpset. Selv har den 38-årige hele tiden holdt døren åben for comeback, hvis han kunne få et konkurrencedygtigt sæde.

Ifølge BBC har Fernando Alonso og hans management i de seneste uger tilbudt sig til både Ferrari og Red Bull, såfremt der bliver et sæde ledig til 2020. Svaret skulle have været afvisende ...

Hos begge teams er der en marginal chance for, at der åbner sig en plads. Sker det, er det svært at finde argumenter for, hvorfor de skulle ansætte en aldrende og løntung kører, som har for vane at insistere på at være nummer et på holdet og efterlade det i ruiner.

Ferrari har ingen ledige pladser til næste sæson, fastslår teamchef Mattia Binotto. Foto: Jan Sommer

Alligevel spekuleres der i uventede nyheder fra Sebastian Vettel, der helt som ventet har haft en svær sæson med den unge løve Charles Leclerc som teamkammerat. Foto: Jan Sommer

Uagtet at han er en glimrende racerkører og en af de bedste i sin generation.

Selv hvis Alexander Albon falder igennem, kommer Red Bull ikke til at ansætte Alonso. Det ville motorpartneren Honda aldrig tillade efter år med hånlige bemærkninger, mens spanieren var hos McLaren. Desuden har de Max Verstappen som klar etter. En ansættelse af Alonso ville være underholdende, men det samme som at bede om problemer.

Det efterlader Ferrari.

- Jeg har sagt det før, og jeg bekræfter det igen. Næste år er Sebastian og Charles vores kørere, og det er der ingen tvivl om, sagde Ferrari-teamchef i Mattio Binotto fredag på Monza.

Debriefing fra Monza: To der står sammen

Efterhånden er det en offentlig hemmelighed i paddocken, at Sebastian Vettel gerne vil vende tilbage til Red Bull en dag. Som tyskeren er ved at miste grebet om Ferrari, mens unge Charles Leclerc stråler, luftes teorier om både et uventet karriere-stop eller et skifte.

Men så længe Max Verstappen er hos Red Bull giver det ingen mening. Hvorfor flygte fra Leclerc-bank for at erstatte det med Verstappen-bank?

Selv hvis der åbner sig en mulighed hos italienerne, har Alonso lig i lasten. Han var ikke på god fod med teamet, da han forlod det efter 2014-sæsonen. Med Charles Leclerc har de alligevel fremtidens stjerne og skal snarere på sigt bruge en driftsikker nummer to.

