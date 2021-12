Verdensmester revser stjernerne: - Alt var galt

Der er ikke rosende ord til Formel 1-stjernekørerne Lewis Hamilton og Max Verstappen efter søndagens hæsblæsende og omdiskuterede løb ved Saudi Arabiens Grand Prix.

Under det kontroversielle Jeddah-natløb var der fart over feltet med to røde flag, to stående genstarter og endnu et absurd sammenstød mellem VM-rivalerne Hamilton og Verstappen.

Det har fået den tidligere canadiske verdensmester Jacques Villeneuve op fra sædet. Han revser nemlig de begivenheder, der fandt sted under natløbet.

- Det var ikke F1. Det var fritidsgokart. Alt var galt, fortæller den pensionerede F1-kører til Autosport.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Det var fritidsgokart, lyder ordene fra den tidligere canadiske verdensmester Jacques Villeneuve. På billedet ses Verstappen (tv.) og Hamilton i duel under søndagens natløb. Foto: Giuseppe Cacace/AFP/Ritzau Scanpix

Et Hollywood-show

Jacques Villeneuve agerer i dag Formel 1-ekspert, og canadieren frygter, at sporten er ved at blive et 'Hollywood-show'.

- Vil vi have sport og god F1, eller vil vi bare have et Hollywood-show? Hvis du vil have et Hollywood-show, var i dag (natløbet, red.) fantastisk. Men handler F1 om det? Jeg ved det ikke.

Dog påpeger verdensmesteren fra 1997, at det kontroversielle løb også har haft nogle positive effekter - dog med en løftet pegefinger.

- Det var fantastisk for fansene, så det vil sandsynligvis øge seertallet, hvilket er fantastisk for F1. Men vi begynder at komme væk fra sporten. Det er alt.

Søndag 12. december skal det afgøres på Yas Island i Abu Dhabi, om Hamilton kan race sig til sin ottende VM-titel, eller om Verstappen bliver kronet som verdensmester for første gang.