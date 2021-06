Verstappen hurtigst af alle i Frankrig

Max Verstappen (Red Bull) har en god mulighed for at udbygge sin samlede føring i VM-regnskabet, når der søndag køres Formel 1-grandprix i Frankrig.

Hollænderen sikrede sig pole position, da han var hurtigst af alle racerne i kvalifikationen lørdag eftermiddag.

Det er hans anden pole position i denne sæson, der også har budt på to grandprixsejre og tre andenpladser.

- Det har været en fantastisk weekend indtil videre, siger Verstappen i interviewet efter kvalifikation.

Hollænderen var også flyvende i træningen op til kvalifikationen.

Den syvdobbelte verdensmester Lewis Hamilton starter toer i sin Mercedes, mens britens teamkollega, Valtteri Bottas, blev nummer tre i kvalifikationen.

Fra sin pole position får Verstappen mulighed for at få genrejsning efter det seneste grandprix i Aserbajdsjans hovedstad, Baku, for to uger siden.

Her lå han i front og så længe ud til at ville vinde løbet, men dækket på Red Bull-raceren eksploderede tæt på mål, og hollænderen måtte udgå.

Heldigvis for Verstappen måtte nærmeste forfølger i det samlede regnskab, Hamilton, også udgå, og dermed er der status quo i toppen af VM-tabellen.

Her fører Verstappen med 105 point. Det er fire mere end den forsvarende verdensmester på andenpladsen.

Red Bulls Sergio Perez er treer med 69 point.

Grandprixet i Frankrig er sæsonens syvende. Der køres i år 23 løb, og sæsonen slutter i december i Abu Dhabi.