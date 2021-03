Verstappen hurtigst i første træninger

Lewis Hamilton er endnu engang blevet mindet om, at han skal holde et vågent øje med Max Verstappen, når Formel 1-sæsonen indledes søndag.

Den hollandske Red Bull-kører var således hurtigst i begge træninger fredag, da kørerne i motorsportens kongeklasse blev sluppet løs på asfalten i Bahrain.

- Det er gået fint. Jeg havde en god følelse i bilen. Generelt er jeg ret tilfreds, siger Verstappen ifølge Reuters.

Lewis Hamilton, der i år vil forsøge at tage VM-titlen for femte år i træk, sluttede med henholdsvis fjerde- og tredjebedste tid.

Hans holdkammerat, Valtteri Bottas, har åbnet de seneste to sæsoner med at vinde første løb. Finnen var næsthurtigst i første træning, men femtehurtigst i anden træning, hvor han mente, at hans bil var umulig at køre.

Generelt har Mercedes ikke ligefrem set uovervindelige ud op til sæsonstarten.

- Jeg vil sige, at vi har taget nogle skridt fremad, men der er stadig meget at arbejde på. Vi har stadig lidt af et bjerg at bestige, men vi er positive, siger Hamilton.

McLaren-køreren Lando Norris ser også ud til at være klar fra start i år. Den unge brite var tredjehurtigst i første træning og næsthurtigst i anden.

Der afholdes endnu en træning lørdag klokken 13 dansk tid, inden der er kvalifikation klokken 16.

Startskuddet til årets første grandprix lyder søndag klokken 17.

