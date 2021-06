Verstappen i problemer efter jubel

Den hollandske racerkører Max Verstappen (Red Bull) brændte søndag dæk af efter sin Formel 1-sejr i Østrig.

Mens konkurrenterne fortsat var på banen, valgte Verstappen accelerere kraftigt, hvilket efterlod store mærker i asfalten.

Hollænderen skabte således en farlig situation i målområdet, hvilket har medført en løftet pegefinger til den førende i VM-stillingen. Det fortæller løbsdirektør i Formel 1, Michael Masi.

- Det var ikke en ideel situation, hvilket er årsagen til, at jeg straks forklarede holdet, at den slags ikke vil blive tolereret i fremtiden, siger Michael Masi.

Ifølge Formel 1-reglementet er det tilladt vinderen af et grandprix at fejre en sejr, men fejringen skal ske uden at bringe andre kørere eller officials i fare.

Formel 1-sæsonen fortsætter allerede i den kommende weekend, hvor feltet endnu en gang skal prøve kræfter med Red Bull Ring i østrigske Spielberg.

Max Verstappen topper VM-stillingen efter 8 af sæsonens 23 grandprixer med 156 point foran den regerende verdensmester Lewis Hamilton (Mercedes), der har 138 point.