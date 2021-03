Verstappen logger maratontur i første Formel 1-test

Max Verstappen var som en ko, der kom på græs for første gang i flere måneder, da hollænderen og flere andre af kørerne i Formel 1 fredag for første gang testede deres biler forud for 2021-sæsonen.

Red Bull-hollænderen kørte hele 138 omgang på banen i Bahrain, hvor en mindre sandstorm besværliggjorde udsynet i perioder.

Verstappen satte også hurtigste tid af alle, omend det er svært at konkludere ret meget, da holdene og kørerne netop prøver en masse ting af undervejs.

- Vi havde en meget positiv dag og fik kørt en masse omgange, selv om forholdene på banen var ret besværlige, siger Verstappen ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi behøver ikke snakke fart endnu. Der er ikke grund til at diskutere det, før vi står i Q2 (tredje kvalifikationsrunde, red.) i den første løbsweekend. Det er først der, man ser bilernes reelle fart.

Esteban Ocon fandt sig også godt til rette bag rattet i sin Alpine-racer fredag. Franskmanden kørte 128 omgang og satte tredjehurtigste tid.

Mens Max Verstappen og Red Bull altså var godt tilfreds med fredagens test, gik det knap så godt for Mercedes og den forsvarende verdensmester, Lewis Hamilton.

Briten fik kørt 42 omgang, mens holdkammerat Valtteri Bottas sluttede med dårligste tid af de 17 kørere, der var på banen.

- Det var ikke en god start, sagde teamchef Toto Wolff umiddelbart efter testsessionen.

- Vi fik ud af det blå et problem med gearkasserne, som vi ikke har identificeret endnu.

Sæsonens første Formel 1-løb køres i netop Bahrain 28. marts.

