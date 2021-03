Verstappen lugter blod

2021-sæsonen tegner til på fantastisk vis at blive en noget mere tæt affære mellem Mercedes og Red Bull, end det vi har været vant til i de foregående år, og jeg ser et potentielt tronskifte finde sted.

Ved vintertest i år har vi set Red Bull i bedre form end førhen på den tid af året, og imens har så vi Mercedes helt omvendt med flere problemer, end det er vanen tro.

I år er med andre ord Verstappens klart bedste chance indtil videre for at vinde det verdensmesterskab, som han uden tvivl har talentet til sikre sig.

På papiret er der ikke de helt store ændringer i bilernes reglement, men de har dog været så betydningsfulde, at Mercedes ved vintertesten havde mægtigt svært ved at have en stabil bagende på deres nye W12-racer.

Ændringerne til i år er kort beskrevet en smule på det aerodynamiske område, og den mest markante ændring er på bilens gulv foran baghjulene. Her har man mindsket størrelsen samt fjernet en del af de små finner og vindafvisere, som har haft til opgave at dirigere fartvinden så optimalt som muligt rundt om baghjulet. Det hele går i sidste ende ud på at optimere downforcen, som genereres under bunden på bilen.

Er det endelig Max Verstappens tur? Foto: Lars Baron/Ritzau Scanpix

Man skal ikke tage fejl af, at selv de mindste ændringer på en Formel 1-bils design har kæmpe indvirkning på, hvordan resten af bilen opfører sig. Det er uden sammenligning den mest komplekse bil i verden.

Lewis Hamilton og Valtteri Bottas havde ved vintertesten deres hyr med at holde bagenden på plads på vej ind i svingene, og det kostede flere snurreture. Tilmed var der også knas med gearkassen og andre ting, som forårsagede, at teamet faktisk var dem, som kørte færrest omgange af alle teams.

Jeg er ikke i tvivl om, at Mercedes nok skal finde noget performance frem til, når det gælder, fordi det er det, de kan i Brackley, hvor de har base. Historisk set, når de før har været i semi-problemer med hensyn til deres fart i bilen, har vi set, at de også er verdensmestre i at grave sig fri af problemer.

Det har vi før set ske så hurtigt som fra lørdag til søndag, men det skal man også kunne, når man har det allerstørste team på gridden. Med andre ord kommer det slet ikke til at ligne Haas om igen, hvor man aldrig finder mere fart i bilen hen over en sæson.

Som Formel 1-fan kan man se frem til, at Red Bull nok har de stærkeste kort på hånden ved de første løb i sæsonen, men så vil Mercedes indhente det, de eventuelt er bagefter, og så kan vi få den mest spændende Formel 1-sæson i mange år.

Red Bull er kommet bedre over vinteren end på noget tidspunkt i løbet af hybridæraen. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Outsidere som McLaren bliver også spændende at følge, og jeg spår, at Daniel Ricciardo og Lando Norris bliver podiegængere flere gange i løbet af året.

Jeg spår også, at Ferrari vil være noget bedre med i år, og de vil blande sig i striden om at blive tredje bedste team. Charles Leclerc, tror jeg også, får en pokal eller to med hjem til Maranello

Omvendt tror jeg ikke på, at Sebastian Vettel og Fernando Alonso får en sæson, som vil være værd at tænke tilbage på. Alderen trykker hos dem begge, og de har i den grad deres bedste år bag sig. I Alonsos tilfælde ved jeg, at Christian Lundgaard følger den udvikling med allerstørste interesse.

Bahrain International Circuit

Banen er af nyere dato, er specielt designet til F1 og byder derfor på gode muligheder for overhalinger. Specielt for enden af start/mål-langsiden og ind i sving 4 og 11. Grundet placeringen midt i ørkenen blæser der meget sand hen over banen, som giver utroligt skiftende baneforhold.

