Verstappen-triumf i sidste øjeblik

Max Verstappen og Lewis Hamilton duellerede til det sidste, da Frankrigs Formel 1-grandprix søndag blev kørt.

Lewis Hamilton førte længe, men på næstsidste omgang måtte Mercedes-stjernen se Verstappen stryge forbi og ende med sejren.

Det betyder, at Red Bull-hollænderen udbygger sin føring i VM-stillingen. Inden løbet var Verstappen fire point foran Hamilton, nu er forskellen oppe på 12.

Verstappens holdkammerat, Sergio Perez, blev nummer tre. Det franske grandprix var sæsonens syvende. Nu venter to løb i træk på Red Bulls hjemmebane, Red Bull Ring i Østrig, henholdsvis 27. juni og 4. juli.

Tidlig kørefejl

Max Verstappen er nu oppe på tre sejre i sæsonen, og Red Bull har nu vundet tre løb i træk. For to uger siden vandt Sergio Perez i Aserbajdsjan.

Verstappen startede forrest søndag og så ud til at holde sin føring, umiddelbart efter startskuddet lød. Men en kørefejl i et af de første sving sendte kortvarigt hollænderen af banen, og det udnyttede Lewis Hamilton til at tage førstepladsen.

Den holdt briten fast i, men efter 20 omgange var Verstappen tilbage i front. Efter en pitstoprunde kom Hamilton ud lige bag Red Bull-profilen.

Løbet udviklede sig til et taktisk spil om, hvordan holdene ville gribe dæksituationen an. Red Bull spillede sit kort først og hev Verstappen i pit med cirka 20 omgange tilbage, så Hamilton kom tilbage på førstepladsen med Mercedes-kollegaen Valtteri Bottas bag sig.

Mercedes' plan var at blive på banen og håbe på, at Verstappen ikke ville nå at indhente Hamilton. Det begyndte dog at se besværligt ud. Verstappen var på de friske dæk en del hurtigere end de to Mercedes-biler foran.

Udbad sig arbejdsro

Med 11 omgange tilbage var Verstappen helt oppe bag Bottas, der så vidt muligt skulle gøre det svært for hollænderen at komme forbi.

Det lykkedes den finske Mercedes-kører dog ikke med. Verstappen kom nemt forbi og havde nu ti omgange til at indhente det forspring på lidt over fire sekunder, som Hamilton havde, og forsøge at passere briten.

Med fem omgange tilbage var Hamilton og Verstappen adskilt af cirka tre sekunder, og så udbad førstnævnte sig arbejdsro over radioen. Nu skulle sejren køres hjem på de efterhånden meget slidte dæk.

Verstappen kom inden for et sekund af Hamilton med tre omgange tilbage. Hollænderen kunne nu åbne bagvingen på langsiderne og udnytte DRS-systemet til at overhale.

På næstsidste omgang måtte Hamilton resignere, og så endte sejren hos Max Verstappen og Red Bull, der altså for alvor giver Hamilton og Mercedes kamp til stregen i år.