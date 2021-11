Verstappens pilleri: Fanget på fersk gerning

Dramaet er allerede i gang før det Bransiliens Grand Prix.

Både nummer et og to, Max Verstappen og Lewis Hamilton, kan blive straffet, og det kan være helt afgørende for den endelige VM-stilling, hvad dommerne beslutter sig for.

Den regerende verdensmester Hamilton har allerede fået fem placeringers straf, og lørdag aften venter sprint-kvalifikationen.

Briten kan få yderligere straf, hvis dommerne vurderer, at hans DRS ikke overholder kravene, som reglementet foreskriver. Det kan koste en diskvalifikation.

Lige så slemt ser det imidlertid ud for Max Verstappen, der er blevet fanget af en fans video-optagelse. Her går han rundt og tjekker sin egen bil, for derefter at gå videre til rivalens.

På videoen ser det umiskendeligt ud til, at hollænderen piller ved Hamiltons bagvinge, og det må man altså ikke ifølge FIA's regel 2.5.1.

Lige nu er det i dommernes hænder, og deres dom kan meget vel blive afgørende for VM-kampen, hvor der kun er er fire grandprixer tilbage.

Følg kvalifikationen LIVE 20.30 - og Kevin Magnussens sidste IMSA-race kl. 18.15.