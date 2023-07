Vesti får F1-chance

Frederik Vesti satser på at blive næste dansker i Formel 1, men har gode muligheder for en chance hos Mercedes allerede i år

Frederik Vesti kører senere på sæsonen to fredagstræninger for Mercedes-teamet, erfarer Ekstra Bladet

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): En kæmpe mulighed for at vise sig frem på motorsportens største scene venter 21-årige Frederik Vesti.

Mercedes har besluttet at give sin ældste juniorkører og den nuværende etter i Formel 2-mesterskabet to fredagstræninger senere på sæsonen, erfarer Ekstra Bladet.

Reglementet dikterer, at hvert team skal bruge en kører med maksimalt to grandprixers erfaring i løbet af året.

Forventningen har hele tiden været, at den opgave ville gå til Vesti. Men Mercedes’ talentchef har fra sæsonstart understreget, at intet var givet, og at den unge dansker skulle gøre sig fortjent til det.

Ellers ville man finde en anden løsning. Sidste år benyttede man den nuværende Alpha Tauri-kører Nyck de Vries.

I november til en test delte Frederik Vesti for første gang garage og bil med George Russell og Lewis Hamilton. Foto: Jan Sommer

Under rookietesten i november i Abu Dhabi, hvor Frederik Vesti for første gang sad i en Mercedes til en officiel Formel 1-test, gav han ingeniørerne et godt indtryk.

Det samme gælder hans arbejde i Mercedes’ simulator, og den første halvdel af sæsonen i Formel 2, hvor det er blvet til foreløbig fem sejre.

Frederik Vesti mærker stor støtte fra Mercedes, der er tilfreds med det danske talents resultater Præstationer som pole og sejr i Monaco giver Vesti denne mulighed.

Kalenderens sammensætning bestemmer stort set, hvilke weekender der bliver tale om.

Oplagte valg

Man giver de unge kørere første træning.

Sprintweekender er udelukket, da der her kun er én træning - stryg derfor Belgien, Qatar, Austin og Brasilien som muligheder.

Gadebaner er for risikable, så ingen Singapore eller Las Vegas.

Det må heller ikke være for tidligt af hensyn til George Russell, Lewis Hamilton og udviklingen af Mercedes-raceren, så de resterende europæiske løb er ikke sandsynlige.

Det efterlader Mexico og Abu Dhabi som de oplagte valg - Suzuka-banen i Japan ville være en meget svært bane at lægge ud med.

Til den tid bliver Frederik Vesti den kun sjette dansker til at deltage i en Formel 1-weekend - for 50 år siden var Tom Belsø den første.

Forspring formindsket

Frederik Vestis chancer for at slippe gennem nåleøjet til en fast plads i Formel 1 afhænger af en række faktorer. Først og fremmest skal han sikre Formel 2-mesterskabet, som han i øjeblikket fører.

Hans nærmeste konkurrent, Théo Pouchaire, halede dog kraftigt ind på ham denne weekend, så kun seks point adskiller dem med fem resterende afdelinger.

På alle fronter har Frederik Vesti forbedret sig til denne sæson, hvilket Mercedes belønner. Foto: Tariq Mikkel Khan

En motor stod af under fredagens tidtagning, mens Vesti i søndagens hovedløb blev ramt bagfra og klemt i en sandwich.

Kort efter udgik han med et brækket hjulophæng.

Lørdagens sejr i sprintløbet og dertilhørende ti point var yderst vigtige for at undgå den totale katastrofe.

Men de største udfordrere nærmer sig - Sauber-støttede Pourcharie og Red Bull-støttede Iwasa, mens man heller ikke må undervurdere Alpine-støttede Victor Martins, der har vist storform på det seneste.