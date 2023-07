Vesti får hjælp af F1-stjerne

Danmarks næste Formel 1-håb Frederik Vesti er i stald hos Mercedes, der i mange år har domineret toppen af Formel 1. Her kører han simulatorkørsel og suger til sig fra deres kørere, når han får chancen. I efteråret venter hans første frie træning til et F1-grandprix

Fire yderst vigtige weekender venter den danske Formel 2-kører Frederik Vesti hen over sommeren. Løbene på Hungaroring, Spa-Francorchamps, Zandvoort og endelig Monza er altafgørende for den 21-åriges chancer for at blive den næste dansker i Formel 1.

Vestis skift tilbage til Prema Racing og ‘den bedste ingeniør jeg har haft i min karriere’, Pedro Matos, har lagt grunden for det store skridt, han har taget fremad i denne sæson.

Og så har han fordel af at have Mercedes i ryggen.

Arbejdet i tyskernes simulator og med superstjernerne Lewis Hamilton og George Russell hjælper ham på vej.

Især Russell er en støtte.

Mercedes' talentchef, Gwen Lagrue, og George Russell holder et vågent øje med 'Fred' Vesti under rookie-testen i november. Foto: Jan Sommer

Den 25-årige brite var det seneste produkt af Mercedes’ lille og selektive, men også meget succesfulde juniorprogram. Efter tre læreår hos Williams blev han forfremmet i 2022 og er udset til at være teamets næste leder.

- Især George har jeg noget at gøre med. Han er god til at skubbe én på vej. Han ved godt, hvor jeg er lige nu. Han var der for fem år siden, da han var i Formel 2, så han er god til at hjælpe.

Virkelig vigtigt

- Nogle gange, når jeg møder ham i simulatoren hos Mercedes, siger han, at jeg skal lige slippe koblingen på en lidt anderledes måde, fordi han har set løbet. Så det er fedt at vide, at han følger med, fortæller Frederik Vesti til Ekstra Bladet.

Selvom Formel 1- og Formel 2-paddocken er adskilt, og Frederik Vesti ikke sidder lårene af hverken Russell eller Lewis Hamilton, får han en fordel ved at være så tæt på dem.

- Jeg kan lære en hel masse fra dem. De har en masse erfaring. Lewis har vundet syv verdensmesterskaber, og George kæmper med om løbssejre allerede nu i sit andet år hos Mercedes. De er enormt dygtige kørere og nogle af de absolut bedste, hvis ikke de bedste, i verden.

- At kunne sidde ved siden af dem, lære af dem og snakke med dem er en kæmpestor ting for mig og virkelig vigtigt. Jeg har stadigvæk ting, jeg skal lære for at være klar til Formel 1.

Får F1-chance

Endnu er det ikke officielt, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger får Frederik Vesti to fredagstræninger i Formel 1 sidst på sæsonen.

Da Frederik Vesti debuterede for Mercedes, var både George Russell og Lewis Hamilton i den anden side af garagen. Foto: Jan Sommer

Det har været en gulerod, som danskeren har arbejdet hen imod, siden sin vellykkede debut i november til F1’s rookie-test.

- Det vil jo være kæmpestort. Det er jo første gang, man får lov til at køre på en racerbane i Formel 1 i en officiel session. Det vil være vanvittigt stort, og endnu en kæmpe blåstempling fra Mercedes. Det er noget, jeg virkelig arbejder hen mod, sagde Vesti - før Mercedes traf sin beslutning om at belønne deres danske junior.

- Det er selvfølgelig både i Formel 2, men også i simulatoren. Jeg udvikler mig hele tiden, og de kan se, at jeg er klar til at sidde i den bil til en træning.

Nøglerolle hos Mercedes

Siden Frederik Vesti i januar 2021 blev præsenteret som nyt medlem af Mercedes’ juniorprogram, har han udviklet sig til at være en af teamets dygtigste simulator-kørere.

De største Formel 1-teams benytter meget simulation. Både som forberedelse til grandprix-weekender og undervejs mellem fredagens og lørdagens træninger.

Når det passer ind i Vestis Formel 2-program, spiller han en vigtig rolle i simulatoren.

- Det er en masse omgange i deres simulator. Ingeniørerne laver nogle setup-ændringer, og jeg giver min feedback. Så prøver vi at se, hvordan min feedback er i forhold til de data, de har genereret, fortæller Frederik Vesti.

Til efteråret venter gensyn med Mercedes-cockpittet - denne gang i en grandprix-weekend. Foto: Jan Sommer

- Målet er i slutningen af dagen at have en lang rapport med ting, der siger, at det var godt, eller det var skidt. For at teamet på banen kan gøre det bedre.

Simulatoren er typisk i gang mandag til fredag fra 9-18 plus ‘live race support’.

- Når de kører på banen, kører vi også i simulatoren. Det er om fredagen til stort set alle løb i sæsonen. Når jeg er i England, kører jeg mellem to og tre dage på en uge.

Fordi Formel 2 kører sammen med Formel 1, er der efterhånden sjældent tid til ‘live race support’. De næste er skemasat til efteråret.

På grund af tidsforskelle er det ofte noget natteroderi.

Assisterer raceteamet

Tag Miamis Grand Prix i fjor:

- Der mødte jeg op kl. 22 om aftenen i fitness. Cyklede og trænede en time. Klokken 23 skulle jeg være i simulatoren. Man laver et ‘correlation run’, hvor man prøver at indstille simulatoren så realistisk som muligt til den omgang, vi har valgt at kigge på.

Førsteprioriteten i år er at vinde Formel 2. Her holder Peter Vesti øje med sin søn på startgridden. Foto: Jonas Olufson

- Så kørte vi hele natten og sluttede omkring kl. 9 om morgenen, hvor vi har kørt en masse omgange og genereret en masse data. Alt det bliver sendt til banen. Når de møder, kan de så justere bilen med de informationer, vi har givet dem, fortæller Vesti.

Andre Mercedes simulator-kørere er tredjekører Mick Schumacher, tidligere F1-kører Anthony Davidson og Formel E-køreren Jake Hughes.