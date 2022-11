Vesti imponerer for Mercedes: - Bedre end forventet

Tirsdag havde 20-årige Frederik Vesti Formel 1-debut som blot tredje dansker i dette årtusinde. Debuten skete for Mercedes i Abu Dhabi efter årets sidste Formel 1-løb

YAS ISLAND (Ekstra Bladet): Stemningen var noget nervøs på de dyre pladser bagerst i Mercedes-garagen kort før starten på 2022-sæsonens afsluttende test.

George Russell var ved at hoppe i cockpittet, mens Mercedes’ danske junior Frederik Vesti for første gang i karrieren skulle køre en Formel 1-bil i virkeligheden.

Manager Dorte Riis Madsen, faderen Peter Vesti og deres udvalgte VIP-gæster havde svært ved at skjule begejstringen, mens de samtidigt krydsede alt for, at dagen skulle gå problemfrit.

Mercedes’ talentchef Gwen Lagrue kom forbi for at lægge en dæmper på nerverne.

- Han har fortjent det, konstaterede manden, der har ført kørere som Esteban Ocon og George Russell til Formel 1.

Selv om Mick Schumacher formentlig ender som tredjekører hos Mercedes, er det nu Frederik Vesti, der står først i køen af de få udvalgte talenter hos sølvpilene.

Til danskerlejrens lettelse gik både de første omgange og dagen som sådan strålende!

Vestis gæster fulgte med i spænding. Foto: Jan Sommer

Gwen Lagrue var en meget tilfreds mand, da Ekstra Bladet talte med ham godt ni timer senere, mens Frederik Vesti sad og debriefede sammen med George Russell, Lewis Hamilton og Mercedes-ingeniørerne.

- For at være helt ærligt; det gik bedre end forventet, sagde talentchefen.

124 omgange på Yas Marina Circuit tilbagelagde Vesti, hvilket betyder, at han allerede til middagstid havde rundet de 300 kilometer i en F1-racer, han manglede for at kvalificere sig til en superlicens.

Onsdag sender Mercedes ansøgningen afsted, og så har Vesti papirerne i orden til at kunne deltage i et grandprix.

Mercedes talentchef Gwen Lagrue og George Russell holdet et vågent øje med den unge dansker. Foto: Jan Sommer

Dagen gik med test af Pirellis dæk til 2023 og for Mercedes’ vedkommende med en del brændstof ombord. Tiderne kan man derfor ikke læse det store ud af.

Den 20-årige dansker var den eneste kører af de ti rookier med nul kilometers erfaring i Formel 1. Så når man ikker ridser bilen og holder sig inden for et halvt sekund af Lewis Hamilton, er Mercedes glade.

Næste sæson kører Frederik Vesti sin anden og sidste sæson i Formel 2.

Mandag blev det bekræftet, at han efter to år hos franske ART Grand Prix vender tilbage til Prema Racing, hvor han har leveret sine største resultater.

Mesterskabet er det altoverskyggende mål og kravet for at holde liv i målet om Formel 1.

En god sæsonstart vil udløse fredagstræninger for Mercedes i en rigtig grandprix-weekend.

