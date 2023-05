Vesti-triumf i Monaco: - Mit livs pole

MONACO (Ekstra Bladet): - Mercedes vil se, at jeg dominerer. De vil se, at jeg kan tage pole. De vil se, at jeg kan vinde løb, og at jeg selvfølgelig er med i kampen om mesterskabet.

Sådan forklarede Frederik Vesti sin mission denne sæson.

En mission, der skal udløse en plads i Formel 1.

Fredag var han hurtigst af alle i Formel 2-sæsonens vigtigste kvalifikation. Stille og roligt byggede han sin tidtagning og scorede karrierens anden pole-position med en blændende omgang.

- Mit livs pole, jublede danskeren over radioen.

Årets første pole-position kom på det helt rigtige tidspunkt for Frederik Vesti. Foto: Joe Portlock/Getty Images

Glæden var lige så stor hos Prema-teamet, der om nogen ved, hvad der skal til for at vinde i Monaco. Selv om F2 opererer med pitstop, skal man starte forrest. Ligesom i Formel 1 er overhalinger så godt som umulige.

Teamkammeraten Oliver Bearman, som var flyvende i Baku, fløj i Monaco durk i væggen. Han kvalificerede sig kun 16’er og får derfor en svær weekend.

Største udfordrere for Frederik Vesti til søndagens hovedløb bliver de to ART Grand Prix-kørere. Victor Martin starter toer og Théo Pourcharie treer.

Med karrierens anden F2-pole følger to point, så Frederik Vesti i mesterskabet nu kun er et enkelt efter Pouchaire.

