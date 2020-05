Vettel forlader Ferrari

Den tidligere Formel 1-verdensmester Sebastian Vettel vil ifølge flere medier forlade Ferrari ved udgangen af denne sæson.

Det siger kilder til blandt andet Motorsport.com. Det tyske magasin Bild skriver, at Vettels og Ferraris beslutning om at indstille samarbejdet sandsynligvis vil blive bekræftet tirsdag.

Vettel har været førstekører for det italienske bilmærke i seks år.

Tyskerens nuværende treårige kontrakt blev underskrevet i august 2017 og udløber ved udgangen af 2020.

Hvad nu, Vettel? Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix

Den italienske sportsavis Gazetta dello Sport skrev for nogle uger siden, at Ferrari havde tilbudt Vettel en etårig kontrakt gældende for 2021. Men med en mindre løn end den han hidtil har fået.

Ferrari har allerede sikret sig tyskerens holdkammerat, det unge talent Charles Leclerc fra Monaco, frem til udgangen af 2024.

Sebastian Vettel vandt fire VM-titler i træk hos Red Bull fra 2010. I 2014 blev han overgået af holdkammeraten Daniel Ricciardo og valgte året efter at skifte til Ferrari.

Det er ifølge Motorsport.com uvist, om den 32-årige Vettel, fortsætter karrieren i Formel 1, der anses for bilsportens kongeklasse.

Italienske aviser har videregivet ubekræftede rygter om, at Renault allerede har haft snøren ude og givet ham et konkret tilbud. Det skulle så være som afløser for Ricciardo, der allerede har gjort op med sig selv, at han vil finde et andet hold til næste sæson, skriver Motorsport.com.

En tilbagevenden til Red Bull er på forhånd blevet udelukket af det østrigske hold, som har Max Verstappen på kontrakt til udgangen af 2023.

Red Bull er af økonomiske grunde ikke indstillet på at skulle aflønne to 'superstjerner', har holdet tidligere oplyst.

På grund af coronapandemien er der endnu ikke afviklet et Formel 1-løb i denne sæson. Håbet er at kunne indlede sæsonen i løbet af sommerperioden.

