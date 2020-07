Vettel spøger hos Haas

Gridden er lukket for Sebastian Vettel efter Ferrari-fyresedlen, selv om tyske medier gør deres for at finde et nyt arbejde til den firedobbelte mester

Den firedobbelte Formel 1-verdensmester Sebastian Vettel står uden arbejde til den kommende sæson, hvorfor den tyske presse er i fuld gang med at søge et nyt til ham.

Når nu både Mercedes og Red Bull konstant afviser 33-årige Vettel, rettes fokus mod Racing Point.

Uden at bekræfte sine kørere til 2021 fastslog teamchef Otmar Szafnauer, at Sergio Perez og Lance Stroll begge har langtidskontrakter. I mexicanerens tilfælde strækker den sig officelt til og med 2022.

Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Under Steiermarks Grand Prix kom turen til Haas, hvor tyske journalister ville vide, hvad Sebastian Vettels chancer var hos det amerikanske team.

- Det handler vist mere om ham end mig. Vi har ikke råd til ham, og det ved han, sagde Günther Steiner.

- Han er en firedobbelt verdensmester, hvad skulle han lave hos et mindre team?

- Hvad Sebastian ønsker med sit liv, ved jeg ikke. Hvis han ønsker noget, har jeg et fint forhold til ham, og jeg er sikker på, at han ringer.

- I øjeblikket tjekker han vist, hvad der er af muligheder. Jeg har ikke talt med ham siden annonceringen (af exiten fra Ferrari). Jeg aner ikke, hvad hans tanker er. Han har ikke kontaktet mig, og jeg har ikke kontaktet ham, siger Steiner.

Han ser ingen deroute eller mangel på tillid til den tyske mester.

- Jeg mener ikke, han er faldet dybt. Gridden er bare fyldt i øjeblikket, og der er ikke mange muligheder. Nogle år ville der være tre teams, som kæmpede om ham, men lige nu er der ingen. Vi så det samme med Hülkenberg sidste år. Nico er meget dygtig, men der var intet sæde, og han er ude nu. Nogle gange er man på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Se også: Ferrari-mistanken breder sig

Se også: Krig i F1-kulissen: Mulig Kevin-gevinst

Se også: Lundgaard i særklasse: Dansk dominans

Rent faktisk er Haas slet ikke begyndt at overveje kørersammensætning til 2021.

- Vi har så meget arbejde i øjeblikket med pandemien. Kørere kan vi få styr på senere på året. Jeg er ikke bekymret over ikke at kunne finde en, for Sebastian Vettel er på markedet, griner Haas-chefen.

Kevin Magnussen har heller den store holdning til den snart tidligere Ferrari-kørers situation:

- Jeg er ret sikker på, at han kan finde et sæde, hvis han vil have et …

Watts karakterer: Helt sort

Debriefing fra Steiermark: - Christian når Formel 1