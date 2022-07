Vettels afskedsalut: Tag Schumacher

Sebastian Vettel annoncerede sit karrierestop med en anbefaling til teamet om at ansætte Haas’ Mick Schumacher som afløser

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Den eneste kører på Formel 1-gridden uden nogen form for tilstedeværelse på sociale medier var den 35-årige firedobbelte verdensmester Sebastian Vettel.

Lige indtil onsdag blev til torsdag, hvor en verificeret Instagram-konto gik online.

Uden et eneste opslag rundede den ved morgenstund 300.000 følgere. Sidst eftermiddag 1,5 millioner.

I mellemtiden brugte Sebastian Vettel kontoen til at annoncere, at han forlader Formel 1 og Aston Martin til november efter 15 og en halv sæson i sporten.

- Den endelig beslutning blev truffet i går (onsdag), og jeg fortalte teamet, at jeg ikke fortsætter. Men der gik mange overvejelser forud. Det er tid for mig til at beskæftige mig med noget andet, sagde Vettel i Ungarn.

Først og fremmest ønsker Sebastian Vettel at tilbringe mere tid med sin familie. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Hvis man skal være her, skal det gøres rigtigt. Jeg får hverken motivation eller nydelse ud af bare at være med. Målet har altid været at konkurrere forrest, og jeg har været priviligeret med mange fantastiske teams og biler tidligere.

- Dette hold har alle de rette ingredienser og holdånd til at rykke fremad, men det har ikke været så stærkt, som vi ønskede, sagde tyskeren.

Meldingen kom ud af det blå, men overraskede alligevel de færreste, som var tæt på Vettel.

Klimaforandringer og Formel 1's aftryk spiller også en rolle i beslutningen, men kun som et blandt mange elementer. Foto: Tariq Mikkel Khan

Sportsligt har Aston Martin skuffet til 2022-reglementet og ligger kun nier i konstruktør-mesterskabet. Den nye ejer Lawrence Stroll har sammen med sit konsortium investeret store summer i både nyt hovedkvarter og vindtunnel. Om senest fire år skal de vinde grandprixer og køre med om titlerne.

Der er lang vej, og allerede sidste år var der knas i forholdet. Sebastian Vettel har udviklet sig til lidt af en aktivist både i forhold til klima og menneskerettigheder. Han havde det meget anstrengt med det statslige saudiske olieselskab, Aramcos, hovedsponsorat af teamet.

Teamejerens søn Lance, som far Lawrence drømmer om at gøre til verdensmester, understreger Aston Martins store problem lige nu.

- Jeg kommer ikke til at savne de lange debriefinger. Dem er han god til, jokede Lance Stroll.

Men det bliver svært for teamet at finde en værdig afløser til at videreudvikle det.

- Vi gjorde det klart for ham, at vi ønskede, at han skulle fortsætte næste år, men i sidste ende har han gjort, hvad der er rigtigt for ham og hans familie, hvilket vi naturligvis respekterer, siger teamejer Lawrence Stroll.

Et stort presseopbud mandsopdækkede Vettel hele torsdagen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Tyske Bild - de to reportere til venstre for Vettel - forlod ikke hans side. Til højre ses Britta, som var været Vettels presseofficer, siden han var Red Bull-kører. Foto: Tariq Mikkel Khan

Fernando Alonso var på tale til Aston Martin, da han gjorde comeback. Men spanieren vil blive hos Alpine, teamet vil gerne beholde ham, og han forventer, at det tager ti minutter at strikke en forlængelse sammen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Fernando Alonso var på tale til Aston Martin, da de ansatte Sebastian Vettel. Spanieren er en værdig afløser, men det går fremad hos Alpine, som gerne vil beholde ham.

- Jeg har ikke talt med Stroll siden 2020. Og jeg vil gerne blive her, sagde Alonso i Ungarn.

De fleste kandidater med den fornødne erfaring har allerede kontrakt til næste år, så der venter en travl sommer for teamet, hvor Stroll måske skal købe erfaring fri.

Sebastian Vettel foreslår sin protegé, Mick Schumacher.

- Naturligvis talte jeg med Lawrence i går (onsdag) og fortalte ham, at jeg ikke fortsætter. Vi havde en meget kort samtale om, hvad der kunne komme bagefter, sagde tyskeren.

- Jeg har en holdning. Jeg tænker meget højt om Mick. Jeg er ikke helt objektiv, fordi jeg er meget tæt på ham. Men jeg synes, han er en stor kører, og så er han god til at lære. Han har sine kvaliteter, men han er også meget ung og har ikke meget erfaring.

- Jeg deler gerne min holdning, men i sidste ende er det teamets beslutning.

Mick Schumacher får Sebastian Vettels varmeste anbefaling. Foto: Tariq Mikkel Khan

Umiddelbart afviste Mick Schumacher tanken, da Ekstra Bladet fortalte ham om den offentlige anbefaling fra Vettel.

- Der sker meget hos Haas, og det er, hvor mit fokus ligger lige nu. Hvad fremtiden angår, får vi at se, sagde han, men lod sig presse til ‘aldrig at sige aldrig’.

Aston Martins kandidatliste

Endnu ingen aftale for 2023: Mick Schumacher, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Alexander Albon, Oscar Piastri.

Har kontrakt for 2023: Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo.

