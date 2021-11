Red Bull tog i Mexico et meget vigtigt skridt mod både konstruktør-titel og Max Verstappens første individuelle verdensmesterskab.

Tilbage resterer løb i Brasilien, Qatar, Saudi Arabien og Abu Dhabi, men forspringet til Lewis Hamilton er nu 19 point.

Så længe Verstappen gennemfører, ser det rigtig godt ud, for de første titler til Red Bull siden 2013.

- 19 er tydeligvis mange point, sagde Lewis Hamilton efter hollænderens niende sejr i denne sæson.

- Med den overlegne fart, de viste (i Mexico), og hvis de er i stand til at videreføre det til de næste løb, så får vi måske problemer - eller vi er i problemer - jeg ved ikke, om de bruger den store vinge, de brugte her; det finder vi ud af, når vi kommer til Brasilien, men jeg håber, vi er tættere på, sagde Lewis Hamilton efter søndagens grandprix.

Briten skal formentlig vinde tre af de næste fire løb for selv at kunne sikre en ottende titel. Og den er både han og teamchef Toto Wolff fortsat fokuseret på.

- Jeg er en ret realistisk person. Men jeg elsker motorløb, fordi alt kan ske. Ingen af os forlader en bane med tanken om, at det er ved at glide ud af hænderne på os, siger østrigeren.

- Der er fire løb igen, fire sejre på spil og risikoen for at udgå fire gange. Vi er nødt til at kæmpe videre. Vi har et fantastisk hold. Bilen var exceptionelt god i Tyrkiet (for en måned siden), og vi kan vinde resten, siger Toto Wolff.

- Ser du på den matematiske sandsynlighed, ville jeg hellere være 19 point foran end bagud, men det er, hvad det er.

