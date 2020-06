Formel 1-kørernes fysik bliver sat på prøve, når de endelig fra juli kører løb i de hurtigste biler nogensinde.

Hvis der ellers var kameraer tilladt i paddocken på Red Bull Ring, ville man med garanti se dem alle være lidt pressede efter de første sessioner.

Lige som det var tilfældet til vintertest i februar i Spanien.

- Jeg tænker, at vi får ondt i nakken, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Men det er mere eller mindre ens for alle. Man kan ikke rigtig træne den.

Mange vidt forskellige træningsaggregater, vægte og elastikker bruges for at styrke nakkemusklerne. De kommer bare ikke i nærheden af de g-kræfter, som flår i kørernes hoved.

I løbet af en omgang skal kørernes hoved flere gange kunne modstå fem-seks gange kropsvægten. Både i de store bremsezoner - mest ekstremt i Monza, hvor man går fra 340 km/t. til under 100 på godt to sekunder - eller gennem de hurtige sving, hvor 2020-racerne stille ekstreme krav til fysikken.

- I den her preseason, januar og februar, gik jeg helt amok med at træne nakke. Jeg havde det sådan, at denne her gang skulle jeg virkelig prøve ALT, hvad jeg kunne for at bygge den op, så jeg slet ikke var træt i Barcelona. Og jeg kunne ikke mærke forskel, siger den 27-årige dansker.

- Fra vi startede, til vi sluttede, var vi kommet op på virkelig meget mere vægt, og jeg tænkte, at jeg virkelig var stærk i nakken. Men jeg kunne bare glemme det. Da vi kom ud og køre, var det, som om vi overhovedet ikke havde trænet. Vi får alle ondt, siger han.

Som verdens grænser lukkede, isolerede racerkørerens sig i svigerfamiliens sommerhus. Med vægte og lidt hjemmebyggede stativer har han kunnet passe sin fysiske træning, som der blev skruet yderligere op for, da sæsonstarten lå klar.

- Jeg træner naturligvis rigtig hårdt fra nu, hvor alt er åbnet, og man kan træne med sin træner i fitnesscenter. Egentlig har jeg bare prøvet at bibeholde januar og februars rigtig hårde træning, mens der har været lukket ned, og nu kører jeg intensiteten op igen. Men jeg føler ikke, jeg rigtig har mistet noget af det, jeg byggede op først på året, siger han.

