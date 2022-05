Før Monacos Grand Prix glæder Haas-teamchef Günther Steiner sig over et fremskridt gjort i Barcelona

Sæsonens første store omgang opgraderinger blev overstået sidste weekend i Barcelona, men det er endnu for tidligt at fastslå vindere og tabere.

Midterfeltet vil blive ved med at skifte fra weekend til weekend, spår Haas-teamchef Günther Steiner før Monacos Grand Prix.

Han glæder sig over, hvordan det lykkedes Haas-ingeniørerne at finde mere fart blot ved at justere den ekstremt komplicerede opsætning af bilen - bliv klogere på Formel 1-setup HER.

- Det er svært at dømme, hvilke hold, der fandt mere fart (og får mest glæde af deres opdateringer, red.), men de oplagte var Mercedes og Alfa Romeo. Hvad de andre angår, er det svært at bedømme ud fra et enkelt løb under mærkelige forhold. Det var meget varmt, meget usædvanligt for løbet i Spanien, så der går et par løb, før vi finder ud af det, siger Günther Steiner.

Varmegraderne var ekstreme for Spanien i maj, hvilket påvirker bilerne. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi valgte jo ikke at sætte opgraderinger på, men fik bilen til at køre hurtigere - i hvert fald til kvalifikationen, så jeg tror, at vi har fundet noget i setuppet. Vi har mere i bilen, som endnu ikke er frigjort; det arbejder vi lidt mere på, men vi tog et rigtig godt skridt i Spanien.

- Vi er i midterfeltet, men i år afhænger det af selve løbet. I nogle løb er en bestemt bil god, i andre er det et andet hold. Jeg synes, det er meget interessant, og som det bør være - det blander feltet, siger Haas-teamchefen.

Formel 1-feltet er vendt tilbage til Europa, og det betyder også, at det er blevet tid til opgraderinger af bilerne. Især Aston Martin har vakt opmærksomhed med AMR22’eren, der til forveksling ligner Red Bulls løbsvindende bil

Selvom bilerne er nye i 2022, vil Monacos Grand Prix minde meget om tidligere versioner. Det vil sige, at kvalifikationen er altafgørende, og selve løbet er paradekørsel og et langt tog.

- Jeg synes, at disse biler gør det nemmere at følge og race tæt, men Monaco er et tricky sted, hvor vi næppe ser den store forskel, siger Kevin Magnussen.

Eneste mulighed for at overhale er stort set gennem strategi; tænk 2019-udgaven, hvor McLaren ofrede Norris, så Sainz kunne underminere Renaults og Haas’ løb med stor succes.

Eller kiksede pitstop; tænk 2016, hvor Daniel Ricciardo førte, men Red Bull ikke var klar med dækkene. Ups!

Uanset hvad, er Kevin Magnussen stor fan af udfordringen mellem Monacos mure.

- Jeg synes, at Monaco er et fantastisk løb, selvom overhaling ikke er hovedattraktionen. Det er en af de baner, som for mig virkelig er i Formel 1’s dna. Jeg er klar over, at søndagen ikke altid er lige spændende, men weekenden som helhed har værdi og er virkelig fed, siger danskeren.

Humøret var højt i Spanien efter kvalifikationen, hvor Haas tog et stort skridt frem på trods af DRS-problemer i Magnussen bil. Foto: Tariq Mikkel Khan

Sidste år understregede danskerens teamkammerat, hvor svær banen er for kørerne. Mick Schumacher smadrede sin Haas under træning, hvilket kostede små tre millioner kroner …

Største ændring til årets udgave er, at grandprix-weekenden er forkortet.

Normalt begynder man allerede med træning torsdag og holder fri fredag, hvor der køres Formel 2. Idet der køres på offentlig vej, spreder man således generne for de lokale lidt ud.

Men da Monaco i år er back-to-back weekenden efter Spaniens Grand Prix, er det ikke logistisk muligt at være klar allerede torsdag.

