- Vi satsede stort

Kevin Magnussen har resten af sæsonen som udstillingsvindue for at sikre sig en ny arbejdsgiver til næste sæson.

I hvad der efterhånden er griddens langsomste bil leverede den 28-årige dansker ingen mirakler, men avancerede trods alt fra 19. til 16. pladsen og sluttede med hjælp fra en straf til Romain Grosjean lige foran teamkammeraten.

Med strategien gik Magnussen enegang og gamblede igennem.

- Vi startede på det hårde dæk at sikre, at vi var de sidste til at pitte. Vi gik efter heldet og håbede på regn, safetycar, røde flag, virtuel safetycar eller noget, mens vi kørte langt. Det var et stort sats, siger danskeren.

- Det var ikke den rigtige strategi, hvis man ser på det forhold, vi fik.

27.000 tilskuere var på plads i Portugal. Det højeste antal til et grandprix i Europa i denne sæson, selv om stigende smitte i sidste øjeblik begrænsede antallet. Foto: Charles Coates/Haas F1 Team

- Det var nok to procents chance for, at det kunne lykkes, men så er det bare at gå efter den, for den almindelige strategi havde nul.

- Alligevel lykkes det mig at slå nogle folk på den konventionelle strategi. Jeg tror ikke, at det kunne gøres bedre.

- Se hvor Romain sluttede på det rigtig dæk, siger Magnussen.

Lewis Hamilton vandt det rimeligt kedelige løb og sit 92. Formel 1-grandprix. Han overgår dermed Michael Schumachers rekordliste.

