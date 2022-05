- Vi SKAL være bedre

Både kørere og team lavede for mange fejl, hvilket blev kostbart i Spanien. Teamchef Günther Steiner fastholder, at det snart vender

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Frustrationerne lyste ud af især Kevin Magnussen og teamchef Günther Steiner efter årets hidtil mest skuffende søndag.

Når kvalifikationen var så lovende og teamets bedste siden 2019, gør nedturen endnu mere ondt.

Kevin Magnussen blev 17’er efter sammenstød med Lewis Hamilton allerede i fjerde sving, og Mick Schumacher har stadig sine første point til gode i Formel 1 med sin 14. plads.

Tyskeren blev ikke hjulpet af et langsomt pitstop, ligesom Haas-teamet igen valgte den forkerte strategi med en to-stopper, hvor en tre-stopper viste sig mere optimal.

- Vi arbejder på alt. Der bliver begået fejl, men vi ignorerer dem ikke. Vi skal bare være bedre til det hele. Når du er på vej tilbage, skal du overkomme mere. Vi har prøvet det før og på et tidspunkt vender det, sagde Günther Steiner til Ekstra Bladet efter en meget lang debriefing hos Haas.

- Efter den start med Kevin prøvede vi ting, som vi ikke normalt ville gøre. Vi havde intet at tabe, så vi prøvede med et stop derfra. Det ville være meget svært at køre ind i pointene med ham.

Ængstelige miner fra Kevin Magnussen og Haas' chefingeniør. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Mick fik en god start, men faldt et par pladser tilbage. I bagklogskabens klare lys skulle vi måske have pittet lidt tidligere. Men det gjorde vi ikke. Det var ikke en god dag.

Næsen var sat op efter dobbeltpoint ovenpå den gode tidtagning med begge kørere i top ti. Selv om Mercedes for alvor er stemplet ind i toppen igen, var der hjælp til midterholdene med Charles Leclercs exit grundet motorproblemer, så en sjetteplads var inden for rækkevidde.

Günther Steiner kan ikke vente på, at det går løs allerede igen næste weekend.

- Når en bil kvalificerer sig godt, betyder det, at farten er der. Jeg ser virkelig frem til Monaco, for bilen er hurtig, men vi skal bare bruge en lillebitte smule held. Hvis en safetycar kommer, er vi altid på det forkerte sted, og hvis der en episode på første omgang, er vi involveret. På et tidspunkt vender det, sagde han.

Hverken Günther Steiner eller Ferrari-teamchef Mattia Binotto havde så godt et løb, som de håbede på forhånd. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mick Schumacher holdt facaden med sit vanlige smil, men for andet grandprix i træk lå han til at score point uden at udnytte muligheden, hvilket presser ham.

- Det er uheldigt, for jeg fik en god start, lå godt, men så holdt dækkene ikke så længe, som vi forventede. Vi tog nok en forkert beslutning ved at blive på plan A og ikke gå til en strategi med tre stop. Det er ret trist, sagde tyskeren.

Kevin Magnussen anlagde den positive mine, men var ganske forståeligt mere mut end hidtil i denne sæson. Heden i Barcelona hjalp heller ikke, når man kørte rundt nede bagved i hele grandprixet uden chance for noget som helst.

Luftfugtigheden var højere i Miami, men varmen stadig barsk i Spanien, så kørerne skulle køles ned bagefter. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi kvalificerede os ottere, og det ser ud til, at vi var hurtigere end mange biler, som scorede point, så vi er frustrerede. Vi sover på den og kommer videre, sagde han.

- Farten i bilen har været god i den her weekend. Og på trods af at mange andre medbragte opgraderinger, kunne vi følge med. Så der er mange positiver at tage med til Monaco.

Max Verstappen (Red Bull) vandt sin tredje sejr i træk og overtager førstepladsen fra Charles Leclerc (Ferrari).