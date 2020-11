- Vi skal være her om 20 år

Gene Haas og Günther Steiners Formel 1-projekt er lykkes bedre, end mange nye fans forstår. Også selv om holdet for anden sæson i træk frister en tilværelse i den tunge ende af feltet, og til Kevin Magnussen-tilhængernes skræk har kurs mod to betalingskørere.

Normen for nye teams er nemlig både økonomisk og sportslig ruin.

Marussia blev født som Virgin i 2010 og scorede to point i løbet af seks sæsoner, før teamet bukkede under som Manor i 2015.

Caterham startede som Lotus i 2010 og havde aldrig en kører i top ti frem til 2014. Heller ikke selv om det var under ledelse af Renaults nuværende teamchef Cyril Abiteboul.

HRT (2010-2012) blev noteret for et rundt nul, mens Super Aguri (2006-2008) opnåede fire point, før det japanske projekt bukkede under.

Når Haas på under fem år er blevet femmer i konstruktør-VM og har scoret 200 VM-point er det uhørt i moderne Formel 1-historie.

Budgetloftet og den nye kommercielle aftale med sin mere ligelige fordeling af indtægterne gør, at Günther Steiner fik Gene Haas’ støtte til at fortsætte F1-projektet og lægge langsigtede mål udover den næste femårs periode.

- Vi skal levere resultater som team, så det også er her de næste 20 år og ikke kun de kommende fem. Måske ikke for mig, for jeg går på pension på et eller andet tidspunkt, men at teamet består som mange af de andre, der har været her længe.

- Det er kun muligt, hvis du har resultater, som sikrer indkomst, der gør os økonomisk bæredygtige, siger Günther Steiner til Ekstra Bladet.

Beslutningen om at udskifte både Romain Grosjean og Kevin Magnussen skal ses i det lys.

Når Nikita Mazepin og Mick Schumacher ifølge Ekstra Bladets oplysninger bliver præsenteret som kørere i 2021-2022 giver det en kapitalindsprøjtning, som sikrer overlevelse på den korte bane, så teamet på lang sigt kan blive en forretning.

Skiftet til betalingskørere fra 2021 betyder, at arbejdspladserne hos Haas-teamet er sikret for alle andre end de nuværende kørere. Foto: Jan Sommer

Red Bull sælger energidrik og Gene Haas værktøj. Til fælles har de, at Formel 1 er investeringen værd i stedet for traditionel reklame.

- F1 som markedsførings-værktøj globalt er meget effektivt. Set over de seneste fem år var det været meget givtigt for hans firma Haas Automation og få kendskabet til brandet udbredt. Han besluttede sig for, at det kunne betale sig at blive og investere i det som markedsføring.

- Den nye Concorde-aftale, budgetloft og mere ligelig fordeling af præmiepenge til store og små hold hjalp også. Uden tror jeg ikke, at han havde skrevet under, siger Steiner.

Lavere indtægter på grund af pandemien og ringere resultater gør ondt på budgettet lige nu og var tæt på at lukke Haas-teamet efter fem år.

Den nye kommercielle aftale indeholder også en bestemmelse, som gav Gene Haas ekstra incitament til at fortsætte. Som reglerne er skruet sammen nu, har alle teams i praksis fået en minimumsværdi på 200 millioner dollar, fordi det er beløbet, som et helt nyt hold skal betale til de eksisterende ti for træde ind i sporten.

Ergo er det billigere at købe et eksisterende team end at starte et fra bunden. Derfor ville den amerikanske rigmand smide mange millioner på jorden, hvis han stoppede nu, som sporten forsøger at gøre holdene til bedre forretninger.

F1-holdenes alder Ferrari: 1950 McLaren: 1966 Mercedes: 1970 (grundlagt Tyrell, så BAR, Honda og Brawn) Williams: 1977 Renault: 1981 (Toleman, Benetton, Renault, Lotus) Alpha Tauri: 1985 (Minardi, Toro Rosso) Racing Point: 1991 (Jordan, Midland, Spyker, Force India) Alfa Romeo: 1993 (Sauber og BMW Sauber 2006-2010) Red Bull: 1997 (Stewart, Jaguar) Haas F1 Team: 2016 NB. Mercedes (1954-55), Alfa Romeo (1950-51 og 1979-1985) samt Renault (1977-1985) har deltaget i Formel 1 med andre nu nedlagte teams

