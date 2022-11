Vigtigt skridt fremad: - Overskygger alt

Watts dom: For pokker, Haas - lige til skraldespanden!

ABU DHABI (Ekstra Bladet): Resultatet stod ikke mål med anstrengelserne, for sæsonfinalen udløste ingen lindrende point til den fysisk udmattede Kevin Magnussen.

Oven på syttendepladsen i Abu Dhabis Grand Prix måtte han nøjes med en iskold klud til nakken!

Verdensmesteren Max Verstappen (Red Bull) vandt for 15. gang i år, men da 18 af 20 biler gennemførte, og begge Alpha Tauri sluttede i den tunge ende, fik teamet, hvad de kom efter i konstruktør-VM.

- Det var ikke muligheder for at gøre det store i dag, men i det mindste beholdt vi ottendepladsen. Det er godt for udviklingen hen over vinteren og et rart skridt fremad sammenlignet med de seneste to år for Haas. Det er godt udgangspunkt at bygge fra, og jeg ser frem til næste år, sagde Kevin Magnussen efter løbet.

Kevin Magnussen ser frem til vinterferie - som for hans vedkommende byder på et race med hans far og en del styrketræning. Foto: Jan Sommer

Annonce:

I det hele taget så det meste af feltet godt smadrede ud efter et udmarvende race i ørkenen, endnu en rekordlang sæson og en temmelig kedelig sæsonfinale.

En overgang i sommer drømte Haas om sjettepladsen for konstruktører, derefter syvendepladsen, men selv om de måtte nøjes med ottendepladsen i 2022, udløser det stadig 75 millioner kroner mere i præmiepenge end niendepladsen.

Og så teamets 37 point er et stort skridt fremad sammenlignet med sidste års 0 point, men også niendepladserne både i 2019 og 2020.

Kevin Magnussen håber og tror, at dette kun er begyndelsen.

- Mange gode ting er sket for Haas i løbet året. Vi er rykket et par pladser frem i konstruktør-VM, som giver en del flere præmiepenge til udvikling, og så er Moneygram kommet ind som titelsponsor, hvilket er en investering, som forhåbentlig hjælper på bilens performance.

Sæsonfinalen betød også farvel til Mick Schumacher, som har kurs mod en reserverolle hos Mercedes. Foto: Jan Sommer

Allerede tirsdag sætter danskerens nye kollega, Nick Hülkenberg, sig i cockpittet for første gang til årets afsluttende test.

Annonce:

Mick Schumacher sagde farvel til Haas med en sekstendeplads, inklusive en klodset straf for kontakt med Nicholas Latifi.

Den intense konkurrence på teamet bliver noget hårdere næste år, hvilket Kevin Magnussen kun bifalder.

- Jeg ser virkelig frem til at arbejde med Nico. Jeg tror, det bliver godt for teamet med al hans erfaring og talent. Alle på teamet ser frem til næste år af mange forskellige årsager. Jeg kommer til at gøre min del, og det er jeg sikker på, at Nico også vil gøre, sagde Kevin Magnussen.

- Vi kan lære meget af i år, og jeg er motiveret for at arbejde hårdt hen over vinteren, så jeg er bedst muligt klar til næste sæson.

Max Verstappen sikrede endnu en sejr, men Red Bull fik ikke en et-to i mesterskabet, da Charles Leclerc i Abu Dhabi sluttede for Sergio Pérez og dermed også i mesterskabet. Foto: Jan Sommer

Konstruktør-VM var alt, hvad teambossen fokuserede på efter sæsonfinalen.

- Vi kæmpede hele året i en rutsjebane af op- og nedture. I sidste ende gjorde vi fremskridt i mesterskabet, og målet til næste år er endnu et.

Annonce:

- Løbet var ikke, hvad vi ønskede, men ottendepladsen overskygger alt, sagde Günther Steiner.

SE OGSÅ: Watts dom: For pokker, Haas - lige til skraldespanden!

SE OGSÅ: Sut mine kugler, makker!