Vil holde aflyst F1-grandprix i 2026

Weekendens Formel 1-løb på Imola-banen blev afblæst efter uvejr og oversvømmelser. Nu ønsker den italienske arrangør en kontraktforlængelse, så løbet i stedet kan afvikles i 2026.

Det meddeler Angelo Sticchi Damiani, der er præsident i L'Automobile Club d'Italia (ACI), der arrangerer Formel 1-løbene i Italien.

Imola skal efter planen afvikle Formel 1-løb frem til 2025-sæsonen. Arrangøren håber imidlertid, at kontrakten bliver forlænget med et ekstra år som følge af weekendens aflysning.

Det skyldes, at det er svært at udsætte løbet til senere i år i den tætpakkede kalender.

- På grund af kompleksiteten i kalenderen er det rimeligt at forestille sig, at 2023-udgaven vil blive holdt i 2026, siger Angelo Sticchi Damiani til forbundets hjemmeside.

Han understreger, at aflysningen af løbet var uundgåeligt i så alvorlig en situation. Derfor er omplaceringen af løbet ikke førsteprioritet lige nu og her, hvor der er meget andet at se til.

Mindst otte personer i den norditalienske region Emilia-Romagna er omkommet som følge af uvejret, skriver dpa torsdag.

Stefano Domenicali, øverste chef for Formel 1, er født og opvokset i Imola, anerkender, at det bliver vanskeligt at arrangere årets løb senere i denne sæson.

Men han er ikke afvisende over for en kontraktforlængelse med den italienske arrangør til 2026. Han ser det som 'et alternativ, der ligger på bordet'.

Sæsonen, som nu mest sandsynligt vil bestå af 22 løb, fortsætter i næste uge i Monaco.

I april blev Formel 1-løbet i Kina, der skulle være afviklet senere på året, aflyst for fjerde sæson i træk som følge af coronapandemien.