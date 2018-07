Vil trodse reglerne: Vi har verdens smukkeste kvinder

F1-seriens nye ejere, det amerikanske selskab Liberty Media, afskaffede tidligere på sæsonen traditionen med letpåklædte kvinder på kørebanen.

Det skriver Aftonbladet.

Afskaffelsen af de såkaldte grid-piger skete i forsøget på at modernisere sporten og gøre den mere tidssvarende.

- Selv om praksis med at anvende grid-piger har været en fast del at Formel 1-grandprixer i årtier, mener vi, at denne skik ikke passer med vores brandværdier og klart er i modstrid med nutidens samfundsnormer, lød det fra F1s kommercielle direktør, Sean Bratches, i forbindelse med afskaffelsen af den sejlivede praksis.

Det giver formentlig god mening for de fleste, at Formel 1 har valgt at afskaffe en tradition, der objektiviserer og seksualiserer kvinder, når nu løbets nye ejere netop forsøger at trække flere kvinder til sporten.

En mand, der bestemt ikke er enig i beslutningen, er Dimitrij Kozak, der er tidligere vicepremierminister i Rusland.

Faktisk er han så uenig i beslutningen, at han har til hensigt at trodse reglerne, når Formel 1-løbene kommer til Sotji i det sydlige Rusland i slutningen af september.

- Vi vil gerne have 'grid piger' i F1-løbet i Sotji. Vi er i dialog med internationale arrangører, lød det fra Kozak til det russiske nyhedsbureau Tass.

Dimitrij Kozak sammen med Lewis Hamilton og Sebastian Vettel under det russiske grandprix i 2015 i Sotji. Foto: Imago sport/ALL OVER PRESS

Sagen omkring de letpåklædte kvinder i Formel 1 er tilsyneladende en sag, der ligger Dimitrij Kozaks hjerte meget nær. Til russiske medier har han tidligere drøftet sit store ønske om, at få genindført traditionen.

- Jeg håber, vi kan nå til enighed med F1-seriens ledelse, så vi kan genoprette traditionen. Vi har verdens smukkeste kvinder, siger han til webmediet Sport-Express.

Her ses franske cancan-dansere, som var med til at varme op under publikum til Frankrigs Grand Prix tidligere på sommeren. Foto: pixathlon/REX/ALL OVER PRESS

Grid-pigerne fra Singapore er noget mere afdæmpede i forhold til de franske. Her ses de til Singapore Formel 1 Grand Prix på Marina Bay-banen i 2015. Foto: Bloxham/LAT/REX/ALL OVER PRESS

