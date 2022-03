Vild forudsigelse: Kommer ikke til at ske

MENS JEG GLÆDER MIG super meget over den nye jævnbyrdighed i Formel 1, er jeg samtidig super skuffet over Mercedes, som i mine øjne flopper totalt. Og det er, som jeg ser det, en krise, som de får svært ved at grave sig ud af lige foreløbig.

Jeg tror faktisk ikke engang, Hamilton eller Russell vinder et eneste løb i år.

JEG HAVDE som de fleste Formel 1-fans forventet, at sølvpilene skulle være med helt fremme og genoptage dysten med Red Bull og Ferrari.

Men sådan er det langtfra gået.

TIL GENGÆLD HAR FERRARI for alvor fået vendt skuden, og det er vi som danskere også glade for, når K-Mag i Günther Steiners Ikea-raket bliver drevet frem af de mange heste fra Maranello.

Rygter vil vide, at Haas faktisk har ansat op imod 35 Ferrari-folk, som blev afskediget grundet det nye budgetloft for 2022. Så når jeg skriver Ikea-raket, er det med et glimt i øjet.

Jeg tror nemlig på, at Haas ikke blot har trukket et vinderlod i tombolaen, men rent faktisk også har fået designet og bygget en bil, som er hurtig, fordi der er tanke bag. Endnu mere end det var tilfældet i 20216, hvor Haas også brillerede med en hurtig bil, som hurtigt fik øgenavnet ’Den hvide Ferrari’.

MEN MERCEDES ER I KNÆ, og jeg mener virkelig i knæ. Deres motorenhed er ganske simpelt slet ikke hurtig nok, og det er ganske simpelt at få øje på, også når man kigger på de øvrige teams, som er kunder og lejer motorer hos Mercedes.

I ÅR ER MAN i Formel 1 gået over til E10-brændstof, som indeholder 10 procent bioethanol, og det har givet flere teams uforudsete problemer. Red Bull fik i Abu Dhabi problemer med vakuum i brændstoftanken, og dette var den direkte årsag til, at løbet sluttede for hollænderen før det ternede flag.

MERCEDES MENER SELV, at deres bil laver for megen vindmodstand, og at dette er årsagen til deres manglende fart på de lige stræk, men den køber jeg altså ikke.

Jeg tror personligt, at Mercedes har problemer med at få deres motorenhed til at yde maksimalt på det nye E10-brændstof. Det er tydeligt, at andre Mercedes-kunder som Aston Martin og ikke mindst McLaren også har kæmpe problemer med at finde fart i bilerne, og det er bare endnu et argument, der underbygger mit synspunkt.

HONDA HAR OGSÅ tidligere på året udtalt, at det kunne blive en udfordring at få motorpakken til at levere det samme antal hestekræfter på E10-brændstof, men japanerne er nu sluppet rigtigt fint fra den opgave.

MOTORREGLEMENTET ER låst, så man stort set ikke må lave om på grundkonstruktionen. Man har som team nogle tokens, som kan indløses, så man kan ændre på f.eks. turbo eller andre nøgledesigns. Men jeg frygter, at Mercedes skal grave dybt for at løse problemet indenfor de gældende regler om fastfrysning af motorreglementet.

Med de nye biler ligger Haas pludselig i den sjove ende af midterfeltet, og det betyder blandt andet, at Kevin Magnussen nu har en reel chance for at slå den syvdobbelte verdensmester Lewis Hamilton under kvalifikationerne

TOTO WOLFF HAR udtalt, at han tror og håber på, at deres motor faktisk er hurtig nok, men at det simpelthen er deres bil, som har for meget downforce. Hænger det sådan sammen, er der håb for de regerende verdensmestre. Det er noget mere tilgængeligt at ændre på bilens aerodynamik, men her står Mercedes faktisk stadig med den udfordring, at bilen lider meget af ’porposing-fænomenet’ hvor bilen hopper op og ned på langsiderne.

SÅ LIGE NU ER ALLE mand på dæk på Mercedesfabrikken i Brackley, og det er udadtil aerodynamikken, man koncentrerer sig om.

Jeg håber, at Mercedes bag kulissen også arbejder på at få flere hestekræfter i maskineriet – for det er der altså behov for.

LEWIS HAMILTON PÅ en 16. plads i kvalifikationen taler sig helt eget sprog, mens George Russell i søsterbilen gjorde det en kende bedre.

